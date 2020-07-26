Як доглядати за обличчям і на чому спати: секрети краси Емілії Кларк

Шукаєш секрети краси Емілії Кларк? Ранок у Великому Місті вже все розвідав. Читай нижче.

Емілія Кларк – популярна британська акторка, яка має не лише виражені риси обличчя, але й міміку. Ймовірніше, ти її знаєш із культового телесеріалу Гра престолів, фільмів – До зустрічі з тобою та Різдво на двох.

Секрети краси Емілії Кларк

Догляд за обличчям

Емілія не підтримує хірургічне втручання, щоб змінити зовнішність. Натомість обирає правильний догляд за шкірою: робить масажі вранці та ввечері, обов’язково змиває макіяж перед сном та очищує обличчя від бруду спеціальними косметичними засобами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke 4 Фев 2020 в 12:25 PST

– З 10 років я очищувала, тонувала та зволожувала шкіру двічі на день. Я могла веселитися всю ніч, а під ранок все одно прокидалася з чистою шкірою, – розповіла Емілія в одному зі своїх інтерв’ю.

Догляд за бровами

Як ти могла помітити, у зірки досить широкі брови, а все тому, що змалечку мама забороняла їй їх вищипувати. До речі, вона досі цього не робить. А тому риси обличчя досить виражені.

– Інші діти сміялися наді мною через ці безглузді брови. А моя мама повторювала: “Ще скажеш спасибі, коли виростеш”. І змушувала змащувати їх вазеліном і розчісувати перед сном. Спасибі їй за це, – поділилася зірка.

Макіяж

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke 22 Сен 2019 в 3:40 PDT

Мінімум косметики на обличчі! Такий принцип у зірки. Вона любить класику, а тому надихається образами Мерилін Монро більше, аніж сучасними трендами.

– Мене завжди надихали Грейс Келлі, Одрі Хепберн і Мерилін Монро – вони досконалі. Мені подобається червона помада, чорна рідка підводка для очей і лялькові вії, – зазначила Емілія.

Спорт

Ти не повіриш, але Емілія Кларк любить кататись верхи на конях. Спорт у її житті – важлива складова, адже складно підтримувати форму, сидячи на місці.

Водночас знаменитість полюбляє солодке, у її домі завджи будуть цукерки.

Сон

Тут не буде порад від зірки, скільки потрібно спати. Річ у тому, на чому ти будеш це робити. Емілія Кларк обирає шовкові наволочки.

Зірка каже, що ця тканина менше піддається тертю, таким чином шкіра не страждає і не з’являються зморшки. Єдина порада – слідкуй за чистотою постільної білизни.

Тепер ти знаєш секрети краси Емілії Кларк. Сподіваємось, вони стануть тобі у нагоді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кари Делевінь.

Алла Гичка

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