Гастрономічні тури: куди їхати за смачними враженнями в Україні

Підбірка туристичних місць, куди можна гайнути за смачними осінніми враженнями.

Біблійський сир, українські устриці та закарпатські вина – і це ще не увесь перелік смачних вражень, заради яких варто витратити усі вихідні.

Читайте про п’ять можливостей зробити осінні вихідні в Україні незабутніми.

За смачним кулешем та домашним в’яленим м’ясом – в похід Карпатами

Суворо кажучи, це не гастро-тур, а похід Карпатами. Але з найсмачнішим пловом, що ви коли-небудь їли, бутербродами зі смальцем на вітряних вершинах якогось із двох Попів Іванів та смачнющим в’яленим м’ясом домашнього приготування.

Може, гід Мирослав Мельничук і викладав філософію в університеті, але на приготуванні страв та карпатських стежках він знається як ніхто.

Мирослав знає, де й коли в Карпатах масово цвіте рідкісна червона рута, а ще водить людей шляхом Чугайстера. І майстерно ховає від гірських гроз цілі групи туристів. А ще – готує, як заправський кухар.

Я завчасно самотужки готую всі продукти для групи – в’ялю м’ясо, закуповую овочі, окремо розподіляю м’ясо по пластикових пляшках й заливаю його жиром. Класна, до речі, штука: м’ясо може так місяці зберігатися, – каже Мирослав.

За устрицями українського виробництва – на Миколаївщину

“Устриці Скіфії” – унікальне устричне господарство, що розташоване на Тилігульському лимані на стику Одещини та Миколаївщини.

Колись її власник, колишній IT-спеціаліст, їздив набиратися досвіду у французьких устричних фермерів, і так заснував свою.

Тут ти скуштуєш найсвіжіших устриць на березі найчистішого в Україні лиману. Та спробуєш спеціальне вино під устриці й морепродукти, плов з мідіями, устричний суп і навіть кімчі на устрицях – ще й за нормальною ціною.

На фермі є де відпочити – є велика дерев’яна площадка на 300 людей і окремі столики на самоті прямо на березі лиману.

Екскурсії та дегустації для відвідувачів проводяться щодня. На фермі обіцяють зробити тебе експертом в устрицях після відвідування ферми.

За справжніми українськими винами з історією – до Закарпаття

Якщо раптом ти відвідаєш Закарпаття, то буде неможливо оминути тему виноградарства та виноробства.

Зараз на Закарпатті намагаються якомога якісніше розвивати винний туристичний шлях.

Куди їхати за справжніми українськими винами з історією?

У найбільш відомий на Берегівщині, “винному” районі Закарпаття, “Старий Підвал” – 300-річну будівлю, розташовану прямо в горі.

Саме на цьому місці колись проходили кордони величної Римської імперії.

А тепер, вже протягом декількох століть, тут виготовляють сухі вина з найкращих сортів винограду Берегівського району за унікальними сімейними рецептами та технологіями.

Варто навідатись також до будинку вина “Берегвідек” в селі Яноші – тут діє справжній музей виноробства, де є чимало цінних експонатів. Ну, і без дегустації молодого вина справа не обійдеться.

Ще одне берегівське село Кідьош славиться винним погребом Карла Шоша. Тут розкажуть і покажуть все про традиційну переробку винограду та виготовлення вина. Саму ж дегустацію за традицією почнуть з білих сухих вин, а завершать солодкими червоними.

Ще обов’язково треба проїхатись до селища Середнє неподалік Ужгорода і Мукачева – це один з центрів виноробства в Закарпатті.

Тут працює відомий винний підвал та завод “Леанка”, який виробляє легендарні вина “Троянда Закарпаття”, “Гроно Закарпаття”, “Ізабелла”, “Середнянське”, “Берегівське”. Окремо варто згадати Виноградів – місто, про яке говорить саме його ім’я. У Домі вина Михайла Поличко дегустація особливо затишна і домашня. Господарі із захопленням розповідають про улюблену справу, діляться секретами вирощування винограду, а перед самою дегустацією розпалюють камін і пропонують спробувати “Троянду Закарпаття”, “Каберне Совіньон”, “Леанка” та інші відомі сорти вин.

Скуштувати “біблійський” сир – поблизу Мукачева

Спочатку Свято-Покровський чоловічий монастир (неподалік Мукачева) був храмом. Побудували його 1927 року, а власне монастирем став відносно нещодавно – у 2001 році.

Зробити сироварню при чоловічому монастирі придумав настоятель архімандрит Митрофан.

Монастирська сироварня у Ракошино виготовляє 14 видів сиру, кілька з яких – ексклюзивні

Наразі тут можна придбати 14 видів сирів з трьох різних видів молока. Бринза, вурда та італійські сири на кшталт моцарели, муккіни та рікотти – більш звичні українському споживачу. Але скуштувати тут можна і грецький сир (з овечого молока), і «біблійський”(з додаванням єрусалимського ісопу – рослини, поширеної у країнах Середземномор’я) – справжню гордість ченців.”

Щоденно у сироварні перероблюється 500 літрів молока. Є і монастирська крамниця, де сир можна і спробувати, і купити.

Ціни на сир коливаються від 80 до 250 грн.За кілограм найдорожчого сиру просять 350 гривень.

Щодня сотні туристів купують монастирський сир кілограмами. Найшвидше розходиться овеча бринза.

Одна з найбільших равликових ферм в Україні – під Києвом

По-бургундськи, по-діжонськи, чізарелла, ла франс та навіть бургерні котлети з м’яса равлика – і це ще не всі страви, які на вас чекають на равликовій фермі JIFFY.

Це ферма під Києвом, яка займається розведенням равликів у природному середовищі та екологічно чистих умовах.

Торік ферма виростила близько 50 тонн спеціальних равликів.

А вирощують їх на 4 га екологічно чистої землі – з садом, овочевими парниками та сучасними приміщеннями для вигодовування домашньої птиці.

За равликами можна їхати до них на дегустацію, можна – на екскурсію, а можна й замовити доставку на дім. Страва з 12 равликів у JIFFY коштуватиме близько 220 гривень. ​

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дивні звичаї Еквадору.

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