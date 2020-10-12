Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Гастрономічні тури: куди їхати за смачними враженнями в Україні / 12.10.2020 18:35
12.10.2020 18:35
Поділитися

Гастрономічні тури: куди їхати за смачними враженнями в Україні

Фото: Pixabay

Підбірка туристичних місць, куди можна гайнути за смачними осінніми враженнями. 

Біблійський сир, українські устриці та закарпатські вина – і це ще не увесь перелік смачних вражень, заради яких варто витратити усі вихідні. 

Читайте про п’ять можливостей зробити осінні вихідні в Україні незабутніми. 

За смачним кулешем та домашним в’яленим м’ясом – в похід Карпатами

Суворо кажучи, це не гастро-тур, а похід Карпатами. Але з найсмачнішим пловом, що ви коли-небудь їли, бутербродами зі смальцем на вітряних вершинах якогось із двох Попів Іванів та смачнющим в’яленим м’ясом домашнього приготування. 

Може, гід Мирослав Мельничук і викладав філософію в університеті, але на приготуванні страв та карпатських стежках він знається як ніхто. 

Мирослав знає, де й коли в Карпатах масово цвіте рідкісна червона рута, а ще водить людей шляхом Чугайстера. І майстерно ховає від гірських гроз цілі групи туристів. А ще – готує, як заправський кухар.

Я завчасно самотужки готую всі продукти для групи – в’ялю м’ясо, закуповую овочі, окремо розподіляю м’ясо по пластикових пляшках й заливаю його жиром. Класна, до речі, штука: м’ясо може так місяці зберігатися, – каже Мирослав. 

похід фото

За устрицями українського виробництва – на Миколаївщину

“Устриці Скіфії” – унікальне устричне господарство, що розташоване на Тилігульському лимані на стику Одещини та Миколаївщини.

Колись її власник, колишній IT-спеціаліст, їздив набиратися досвіду у французьких устричних фермерів, і так заснував свою. 

Тут ти скуштуєш найсвіжіших устриць на березі найчистішого в Україні лиману. Та спробуєш спеціальне вино під устриці й морепродукти, плов з мідіями, устричний суп і навіть кімчі на устрицях – ще й за нормальною ціною. 

На фермі є де відпочити – є велика дерев’яна площадка на 300 людей і окремі столики на самоті прямо на березі лиману.

Екскурсії та дегустації для відвідувачів проводяться щодня. На фермі обіцяють зробити тебе експертом в устрицях після відвідування ферми.

За справжніми українськими винами з історією – до Закарпаття

Якщо раптом ти відвідаєш Закарпаття, то буде неможливо оминути тему виноградарства та виноробства.

Зараз на Закарпатті намагаються якомога якісніше розвивати винний туристичний шлях.

Куди їхати за справжніми українськими винами з історією? 

У найбільш відомий на Берегівщині, “винному” районі Закарпаття, “Старий Підвал” – 300-річну будівлю, розташовану прямо в горі. 

Також по темі: Подорож під час карантину: як повернути гроші за квитки та бронювання Кращі фільми про подорожі, які надихають Що подивитись у Дубаї – список популярних місць для туриста

Саме на цьому місці колись проходили кордони величної Римської імперії. 

А тепер, вже протягом декількох століть, тут виготовляють сухі вина з найкращих сортів винограду Берегівського району за унікальними сімейними рецептами та технологіями.

Варто навідатись також до будинку вина “Берегвідек” в селі Яноші – тут діє справжній музей виноробства, де є чимало цінних експонатів. Ну, і без дегустації молодого вина справа не обійдеться.

сир та вино фото

Ще одне берегівське село Кідьош славиться винним погребом Карла Шоша. Тут розкажуть і покажуть все про традиційну переробку винограду та виготовлення вина. Саму ж дегустацію за традицією почнуть з білих сухих вин, а завершать солодкими червоними. 

Ще обов’язково треба проїхатись до селища Середнє неподалік Ужгорода і Мукачева – це один з центрів виноробства в Закарпатті. 

Тут працює відомий винний підвал та завод “Леанка”, який виробляє легендарні вина “Троянда Закарпаття”, “Гроно Закарпаття”, “Ізабелла”, “Середнянське”, “Берегівське”. Окремо варто згадати Виноградів – місто, про яке говорить саме його ім’я. У Домі вина Михайла Поличко дегустація особливо затишна і домашня. Господарі із захопленням розповідають про улюблену справу, діляться секретами вирощування винограду, а перед самою дегустацією розпалюють камін і пропонують спробувати “Троянду Закарпаття”, “Каберне Совіньон”, “Леанка” та інші відомі сорти вин.

Скуштувати “біблійський” сир – поблизу Мукачева

Спочатку Свято-Покровський чоловічий монастир (неподалік Мукачева) був храмом. Побудували його 1927 року, а власне монастирем став відносно нещодавно – у 2001 році.

Зробити сироварню при чоловічому монастирі придумав настоятель архімандрит Митрофан.

Монастирська сироварня у Ракошино виготовляє 14 видів сиру, кілька з яких – ексклюзивні

Наразі тут можна придбати 14 видів сирів з трьох різних видів молока. Бринза, вурда та італійські сири на кшталт моцарели, муккіни та рікотти – більш звичні українському споживачу. Але скуштувати тут можна і грецький сир (з овечого молока), і «біблійський”(з додаванням єрусалимського ісопу – рослини, поширеної у країнах Середземномор’я) – справжню гордість ченців.”

Щоденно у сироварні перероблюється 500 літрів молока. Є і монастирська крамниця, де сир можна і спробувати, і купити.

Ціни на сир коливаються від 80 до 250 грн.За кілограм найдорожчого сиру просять 350 гривень.

Щодня сотні туристів купують монастирський сир кілограмами. Найшвидше розходиться овеча бринза.

Одна з найбільших равликових ферм в Україні – під Києвом

По-бургундськи, по-діжонськи, чізарелла, ла франс та навіть бургерні котлети з м’яса равлика – і це ще не всі страви, які на вас чекають на равликовій фермі JIFFY.

Це ферма під Києвом, яка займається розведенням равликів у природному середовищі та екологічно чистих умовах.

равлики фото

Торік ферма виростила близько 50 тонн спеціальних равликів. 

А вирощують їх на 4 га екологічно чистої землі – з садом, овочевими парниками та сучасними приміщеннями для вигодовування домашньої птиці. 

За равликами можна їхати до них на дегустацію, можна – на екскурсію, а можна й замовити доставку на дім. Страва з 12 равликів у JIFFY коштуватиме близько 220 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дивні звичаї Еквадору.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: подорожі
12.10.2020 18:35



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати