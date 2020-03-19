Подорож під час карантину: як повернути гроші за квитки та бронювання

Через карантин коронавірусу до 3 квітня закрили всі авіасполучення, за винятком чартерів, які евакуюють українців з-за кордону. Але що робити, якщо ви планували на цей період поїздку? Уже купили або забронювали квитки?

Чи повернуть авіакомпанії гроші

Через те, що ситуація з коронавірусом та запровадженням карантину була форс-мажорною та вимушеною, компанії з розумінням ставляться до своїх клієнтів.

Якщо ваша подорож припала на період, коли вже офіційно закрили кордони та повітряний простір, то вам повернуть вартість квитка без додаткових оплат та комісій. Або ж авіакомпанія запропонує гроші у вигляді балів на бонусний рахунок.

Чому це може бути вигідно для пасажира? Бо перевізник обіцяє нарахувати 120% бонусів від початкової суми.

За них ви зможете купити квитки в майбутньому, коли карантин скасують.

Для іншої сторони — це вигідно, бо не потрібно повертати гроші одразу. Або ж ви можете перебронювати квитки на інші дати.

Що робити, якщо авіаперевізники відмовляються повертати гроші

Трапляються такі ситуації, що авіакомпанія відмовляється повертати кошти. Якщо ви доведете, що поїздка скасувалась через карантин, то вам мусять повернути кошти та піти назустріч.

Проте існує інший тип подорожуючих – ті, хто самостійно вирішили нікуди не їхати до введення карантину.

Юристи стверджують, що для них однозначної відповіді, як отримати компенсацію, немає, бо у кожної компанії свої правила.

Якщо купили квиток під час карантину

Деякі компанії передбачили умови повернення квитка навіть для тих, хто вирішить купити його у період карантину.

Відомий український лоукост, який прийшов на ринок порівняно нещодавно, обіцяє пасажирам повернути гроші в повному обсязі за подорожі з 16 березня по 31 травня. Але лиш якщо вони забронювали їх з 13 березня по 30 квітня.

Для тих, хто купив квиток на літак через туристичне агентство, процедура повернення буде дещо складнішою. Про це написано і на офіційних сторінках перевізників. Здебільшого вони радять звертатися до турагентів.

Справа в тому, що єдиного правила немає. Але готуйтеся до того, що розгляд заявки триватиме довше, ніж якщо б ви бронювали самостійно.

Більше – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли евакуюють українців з-за кордону.

Головне фото: Pixabay

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