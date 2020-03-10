Дивні звичаї Еквадору: що треба знати туристу та емігранту

7 років тому в Еквадор емігрувала українка Алла. Дівчина розповіла, чому не можна вірити тамтешнім чоловікам і про дивні звичаї народу.
Унікальні тварини, рослини та пейзажі – усім цим багата латиноамериканська перлина Еквадор. Там свій новий дім знайшла українка Алла ще 7 років тому.
Чому еквадорці люблять обійматися
Еквадорці – невиправні оптимісти, це Алла зрозуміла з перших днів життя за кордоном. Українка каже, що побачити еквадорця з нещасним виразом обличчя майже нереально, навіть якщо він і справді нещасний.
Ще еквадорці дуже люблять проявляти свою ніжність навіть до малознайомих людей.
– Їм дуже подобається обійматися та цілуватися. Не дивуйтеся, коли ваш новий знайомий наблизитися своєю щічкою до вашої, щоб поцілувати, або якщо незнайома дитина захоче обійняти. Це звичайне привітання та прояв любові, – каже українка.
Обійматися і цілуватися з незнайомцями – це настільки нормально в Еквадорі, що місцеві не розуміють, як можна інакше.
– Деякі еквадорці, які вчилися в Україні, розповідають своїм землякам про різницю між нами. Відразу кажуть, що українці дуже холодні, але з часом розуміють, що це просто різниця культур, – додала Алла.
Еквадорці дуже люблять і поважають своїх родичів, насамперед, шанують старше покоління.
Щонайменше раз на рік збираються, щоб поспілкуватися, і накривають стіл.
Зазивають усіх, тому часто на таких зібраннях може бути 50, 100 і навіть 150 осіб.
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– Окрім того, якщо з них хтось не має роботи, то завжди знайдеться родич, який допоможе, – каже українська емігрантка.
Та не до всіх родичів еквадорці такі милі. Скажімо, іноземець, який потрапив у еквадорську родину, завжди залишатиметься в ній білою вороною.
Чому? Дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про мінуси життя в Еквадорі.
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