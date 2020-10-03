День учителя 2020: привітання і листівки

Привітання з Днем Учителя у віршах та прозі, смс-привітання і листівки.

День учителя, або ж День працівників освіти, в Україні відзначають у першу неділю жовтня. У 2020 році свято приходиться на 4 жовтня.

Навіть якщо ти вже давно закінчив школу, радимо привітати своїх викладачів. Їм буде приємно почути теплі слова.

Найкращі привітання з Днем учителя

Привітання з Днем учителя в прозі

Кожен проведений вами урок — це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. І в цей золотий осінній день ми вам бажаємо завжди залишатися на тій педагогічної вершині, якої ви досягли, і вище якої не буває. Нехай вас цінують не тільки вдячні учні, а й керівництво.

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Дорогий учителю, хочу привітати вас із цим сонячним святом. Спасибі, що вибрали цю професію і зараз даєте дітям можливість перейняти досвід і знання від прекрасного людини. Ми вам безмежно вдячні за ті уроки, які ви нам викладаєте, не тільки уроки знань, а й уроки життя.

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З Днем учителя, дорогі наші вчителі! Ви давали нам знання, і, повірте, Ваша праця не пропала даром. Ви відкрили для нас двері знань і висвітлили шлях. Ми не підведемо Вас і будемо суворо йти тією стежкою, якою Ви направили нас.

Від усього серця бажаємо Вам творчого довголіття у справі виховання нового покоління. І нехай успіхи Ваших учнів повертаються до Вас і дають сили для продовження своєї справи. Зі святом Вас!

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Вітаю з Днем вчителя. Бажаю знаходити спільну мову з кожним із учнів, бажаю давати дітям все більше і більше знання з кожним уроком, бажаю становитися більш щасливою людиною з кожним новим днем. Душевного Вам спокою, світлої надії, домашнього затишку та добробуту.

Привітання з Днем учителя у віршах – вірш на День учителя

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани…

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За те, що дали школярам,

За це ми дякуємо Вам!

***

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Я пам’ятаю кожне Ваше слово

Дивлюсь, заходите Ви в клас

І дзвонить ранком дзвоник малиново,

І вчителька стрічає знову нас.

На синіх вікнах райдуга повисла,

Вона до школи кличе мене знов.

Учителька, Ви перша наша пісня

Як пісня птаха з гомінких дібров.

Круті дороги доля нам простеле

Вам же допоможе

Так її любити

Мудрий Ваш наставник

Рідний Ваш учитель.

***

Тихо вечір догорає,

Сплять у синяві зірки,

Наша вчителька читає

Твори учнів від руки.

Все навколо постихало,

Другий сон пливе кругом,

І лиш вчитель англомовний

Щось схилився над столом.

Перші півні заспівали

Вже світанок жевріти став,

А учитель наш, філолог,

Ще і досі не лягав.

Так, важка ваша праця,

Але й прекрасна в той же час,

Та знаєм – все здійснити вдасться,

Низький уклін Вам всім від нас.

Короткі смс-привітання з Днем учителя

Золотому педагогові на День вчителю бажаю яскравого щастя, такого, як осіннє листя!

***

Я вітаю вчителів

З днем таким святковим!

Щастя буде хай у вас

Двістівідсотковим!

***

Якщо вчителя всі люблять – це показник того, що він просто золотий! З днем вчителя!

***

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

Картинки та листівки з Днем учителя

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію та традиції Дня вчителя.

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