Стартап українського школяра оцінили в мільйон доларів

Українські школярі розробляють інноваційні технології, які підкорюють увесь світ. Їхні історії надихають. Деякі з них на цьому заробляють. Вони креативні, винахідливі та сміливі. І головне, навчилися переборювати свої розчарування та помилки заради успіху.

Винахід: інтерактивна дошка

У 2014 році Андрій та Дмитро представили проект CamTouch. Хлопці з Києва розробили спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє перетворити звичайні стіни на інтерактивну дошку.

Винахід представляє собою комп’ютер із веб-камерою, проектор та лазерну указку. Хто знав, що через 5 років розробники вже будуть розказувати про свій винахід у школах по всій Україні.

На дошці можливо не тільки писати та малювати, а навіть розв’язувати рівняння. Програма містить план уроків, чим полегшує роботу вчителів. А для учнів – навчання проходить у більш інтерактивній формі.

Винахід: розумна гантеля

У 2015 році 16-річний Богдан Сас придумав поєднати спортивне знаряддя з інноваційними технологіями. Так з’явилася розумна гантеля. Вона містить датчик розпізнавання рухів, синхронізований із смартфоном.

У команді Богдана 10 людей. Завдяки своїй розробці їм вдалося залучити 40 тисяч доларів. З проектом були на різноманітних виставках, у тому числі в Лас-Вегасі. Але у глобальних масштабах коштів виявилося замало.

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Вони зробити фінальну версію гантелі для масового виробництва, але на рекламу грошей не вистачило. Тому проект поставили на паузу.

Винахід: блокнот, який не списується + олівець, який не потрібно заточувати

Українські школярі Катя Михалко, Микита Владикін та Євген Шило розробили блокнот, який можна переписувати безліч разів. Сторінки у ньому зроблені зі спеціального пластику, а отже він є водостійким.

Писати в блокноті можна як звичайною ручкою, так і спеціальним олівцем, який також придумали Катя, Микита та Євген.

Кажуть, що з винаходом допомогли батьки та знання з історії. Школярі вирішили поєднати п’ять різних металів. Так і з’явився вічний олівець, який не потрібно ніколи заточувати.

На початку квітня цього року стало відомо, що стартап українців оцінили в 1 мільйон доларів. Розробники кажуть, кошти підуть на рекламу на платформі Kickstarter та розробку спеціальної програми, яка дозволить зберігати записи з блокнота в електронній формі.

Винахід: роботизований водний патруль

А ось у Запоріжжі діти створили роботизований водний патруль. За допомогою сітки він збирає сміття з річки, а також сканує дно, вимірює температуру та прозорість води.

Вся інформація миттєво передається на ноутбук. Тобто це своєрідна мобільна лабораторія.

Це далеко не всі винаходи, які придумали українські тінейджери. Проте головне, що об’єднує українских юних винахідників, те, що вони не бояться втілювати свої ідеї та мислять глобально.

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