Шкільна реформа: що зміниться з 1 вересня?

В Україні з початком нового навчального року розпочнеться черговий етап реформування середньої освіти під назвою Нова українська школа. Він має запровадити нові стандарти освіти через покращення навчального простору та роботу вчителів.

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні.

Саме так більше ста років тому казав відомий український педагог Василь Сухомлинський, який заснував Школу радості. Він вважав, що вчитель і дитина мають бути, перш за все, товаришами.

Власне, ця концепція лягла в основу і нової української школи, яка почала впроваджуватися з 2018 року.

І знаєте, згідно з результатами опитування, дві третини першачків дійсно ходили в школу у минулому році із задоволенням.

Кожному четвертому – швидше подобалося вчитися, ніж ні. І лише десятій частині учнів взагалі не хотілося відвідувати уроки.

Нововведення 2019 року

Формувальне оцінювання

Серед основних нововведень у наступному навчальному році – запровадження формувального оцінювання.

В 1-2 класі буде виключно вербальне оцінювання. Замість звичних щоденних оцінок – розгорнуте оцінювання, його будуть бачити батьки у свідоцтві досягнень дитини.

Відійдуть від балів і у третьому класі. Щоправда, це буде лише експеримент у вибраних класах.

Для базової і старшої школи також будуть підготовлені рекомендації щодо впровадження систем вербального оцінювання. Проте нова система не виключає підсумкового оцінювання, кажуть експерти у сфері освіти.

Індивідуальне навчання

Ще одна новація – це можливість вибору вільної форми індивідуального навчання.

Індивідуальна форма освіти передбачає три різні способи: педагогічний патронаж, екстернат, та зовсім нова, офіційно зареєстрована – сімейна форма навчання.

Сімейна форма навчання – це коли батьки повністю несуть відповідальність за здобуття освіти дитиною. Рівень знань такого учня перевіряють екзаменом чотири рази на рік. Для продовження навчання необхідно продемонструвати знання вище початкового рівня.

Педагогічний патронаж передбачений для дітей з проблемами зі здоров’ям. Для цього має бути висновок ЛКК – лікарсько-консультативної комісії і рекомендація інклюзивно-ресурсного центру. Не всім дітям може бути рекомендовано здобуття освіти за цією формою, оскільки нині в Україні активно розвивається інклюзивне навчання, кажуть експерти.

«Педагогічний патронаж від сімейної форми відрізняється тим, що передбачено педагогічний супровід від школи. Коли вчитель приходить додому, або ці заняття можуть відбуватися в школі. Сімейна форма освіти не передбачає такого супроводу», – пояснює державний експерт директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Олена Лінник.

Екстернат – остання форма індивідуального навчання. Вона розрахована на учнів, які перебувають закордоном, мають проблеми зі здоров’ям або не отримали атестацію з поважних причин, в тому числі дорослі люди. У новому начальному році до цієї категорії додали учнів, які хочуть опанувати навчальний рік за прискореним навчальним планом. Оцінювання вони проходитимуть раз на рік, а предмети можна комбінувати. Тим, хто не складе іспит, школа відмовить у такій формі здобуття освіти.

Скасована форма, єдиний квиток та ігрове навчання

Це далеко не всі нововведення у майбутньому навчальному році.

Наприклад, скасована шкільна форма. Учні обов’язково повинні проходити щеплення.

Або, усім учням зроблять електронний учнівський квиток.

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Окрім оцінок, для першокласників скасують співбесіди та домашні завдання.

Натомість вчителі будуть більше подавати матеріал в ігровій формі.

Усі ці нововведення покликані навчити школяра критично мислити та приймати власні рішення.

Для того, щоб після закінчення школи він міг застосовувати здобуті протягом 12 років знання на практиці.

А ще – вільно володів державною та іноземними мовами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінить шкільна реформа.