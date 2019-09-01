Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / День знань 2019 – привітання в віршах, прозі, смс та листівки / 01.09.2019 04:10
01.09.2019 04:10
Поділитися

День знань 2019 – привітання в віршах, прозі, смс та листівки

0

1 вересня в Україні відзначають День знань. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі вітання у прозі, віршах та картинках для учителів і учнів. Не забудьте їх привітати!

Найкращі вітання з 1 вересня

Вітання з Днем знань учителям

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав «втікача».

***

Дорогі наші вчителі! Від щирого серця вітаємо вас з Днем знань і початком чергового навчального року. Бажаємо вам щастя, здоров’я, благополуччя і якомога більше радісних моментів. Обіцяємо в цьому навчальному році сильніше намагатися і якомога менше вас розчаровувати, щоб в кінці навчального року ви побачили плоди своєї нелегкої праці. Дякуємо вам за ваше терпіння і підтримку!

***

Відзвеніло літо,

Підійшло до кінця,

Ми несемо букети

До шкільного ганку.

Ми хочемо привітати

Своїх вчителів,

Побажати душевно,

Щоб життя було світліше!

І ще терпіння

Бажаємо ми з любов’ю,

Удачі, натхнення

І міцного здоров’я!

день знань фото

Поздоровлення з 1 вересня учням

День знань – день особливий, яскравий.

Адже попереду – навчальний рік.

Можливо, вдасться він жарким,

Але лише наполегливих слава чекає!

Бажаємо мужності, терпіння,

Відкриттів дивних і перемог.

І нехай прекрасні миті

На багато років залишать слід!

***

Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини. Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!

Привітання з 1 вересня першокласникам

Я беру твою руку, дитино маленька,

Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.

Поведу через казку, не бійся, рідненька,

У незвідані далі, далекі краї.

Також по темі: Ця успішна акторка була невдахою в школі

Будем разом усюди ми там мандрувати,

Перепони долати ми будем щодень.

Я навчу тебе мислити, і рахувати,

І читати, й писати, співати пісень.

То ж давай свою руку, і я обіцяю:

Станем друзями всі ми на довгі роки.

Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,

І щоранку ітимеш сюди залюбки!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!

1 вересня листівка

Привітання з 1 вересня в прозі

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

***

Ось і настав цей день. 1 вересня – День Знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік! Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться!

Вітання з 1 вересня смс

Вітаю з днем 1 Вересня і бажаю в цей день гарного настрою на весь навчальний рік, блискучих успіхів і легких завдань, цікавого дозвілля і цікавих пригод, бравих знань і особистих досягнень.

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

Привітання з 1 вересня – листівки та картинки

1 вересня листівка

день знань листівка

1 вересня картинка

1 вересня картинка

1 вересня картинка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Японії працює перша віртуальна школа.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: привітання
01.09.2019 04:10
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати