День знань 2019 – привітання в віршах, прозі, смс та листівки

1 вересня в Україні відзначають День знань. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі вітання у прозі, віршах та картинках для учителів і учнів. Не забудьте їх привітати!

Найкращі вітання з 1 вересня

Вітання з Днем знань учителям

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав «втікача».

***

Дорогі наші вчителі! Від щирого серця вітаємо вас з Днем знань і початком чергового навчального року. Бажаємо вам щастя, здоров’я, благополуччя і якомога більше радісних моментів. Обіцяємо в цьому навчальному році сильніше намагатися і якомога менше вас розчаровувати, щоб в кінці навчального року ви побачили плоди своєї нелегкої праці. Дякуємо вам за ваше терпіння і підтримку!

***

Відзвеніло літо,

Підійшло до кінця,

Ми несемо букети

До шкільного ганку.

Ми хочемо привітати

Своїх вчителів,

Побажати душевно,

Щоб життя було світліше!

І ще терпіння

Бажаємо ми з любов’ю,

Удачі, натхнення

І міцного здоров’я!

Поздоровлення з 1 вересня учням

День знань – день особливий, яскравий.

Адже попереду – навчальний рік.

Можливо, вдасться він жарким,

Але лише наполегливих слава чекає!

Бажаємо мужності, терпіння,

Відкриттів дивних і перемог.

І нехай прекрасні миті

На багато років залишать слід!

***

Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини. Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!

Привітання з 1 вересня першокласникам

Я беру твою руку, дитино маленька,

Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.

Поведу через казку, не бійся, рідненька,

У незвідані далі, далекі краї.

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Будем разом усюди ми там мандрувати,

Перепони долати ми будем щодень.

Я навчу тебе мислити, і рахувати,

І читати, й писати, співати пісень.

То ж давай свою руку, і я обіцяю:

Станем друзями всі ми на довгі роки.

Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,

І щоранку ітимеш сюди залюбки!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!

Привітання з 1 вересня в прозі

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

***

Ось і настав цей день. 1 вересня – День Знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік! Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться!

Вітання з 1 вересня смс

Вітаю з днем 1 Вересня і бажаю в цей день гарного настрою на весь навчальний рік, блискучих успіхів і легких завдань, цікавого дозвілля і цікавих пригод, бравих знань і особистих досягнень.

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

Привітання з 1 вересня – листівки та картинки

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Японії працює перша віртуальна школа.

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