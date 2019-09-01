День знань 2019 – привітання в віршах, прозі, смс та листівки

1 вересня в Україні відзначають День знань. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі вітання у прозі, віршах та картинках для учителів і учнів. Не забудьте їх привітати!
Найкращі вітання з 1 вересня
Вітання з Днем знань учителям
Ми любимо ваші цікаві уроки,
Хоч з нами буває немало мороки,
І вчительське серце частенько у герці,
Бо неслухи сиплять густесенько перцем.
І кліпають потім провин оченята,
А вчителя честь захищають завзято.
А вчитель справжнісінький факел знання
Їх також сумлінно черпає щодня,
Щоб учні ловили кожнісіньке слово
Багато цікавинок в нього готових.
Сім коробів треба, немов в циркача,
Щоб учень з уроку не дав «втікача».
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Дорогі наші вчителі! Від щирого серця вітаємо вас з Днем знань і початком чергового навчального року. Бажаємо вам щастя, здоров’я, благополуччя і якомога більше радісних моментів. Обіцяємо в цьому навчальному році сильніше намагатися і якомога менше вас розчаровувати, щоб в кінці навчального року ви побачили плоди своєї нелегкої праці. Дякуємо вам за ваше терпіння і підтримку!
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Відзвеніло літо,
Підійшло до кінця,
Ми несемо букети
До шкільного ганку.
Ми хочемо привітати
Своїх вчителів,
Побажати душевно,
Щоб життя було світліше!
І ще терпіння
Бажаємо ми з любов’ю,
Удачі, натхнення
І міцного здоров’я!
Поздоровлення з 1 вересня учням
День знань – день особливий, яскравий.
Адже попереду – навчальний рік.
Можливо, вдасться він жарким,
Але лише наполегливих слава чекає!
Бажаємо мужності, терпіння,
Відкриттів дивних і перемог.
І нехай прекрасні миті
На багато років залишать слід!
***
Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини. Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!
Привітання з 1 вересня першокласникам
Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
У незвідані далі, далекі краї.
Також по темі: Ця успішна акторка була невдахою в школі
Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перепони долати ми будем щодень.
Я навчу тебе мислити, і рахувати,
І читати, й писати, співати пісень.
То ж давай свою руку, і я обіцяю:
Станем друзями всі ми на довгі роки.
Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,
І щоранку ітимеш сюди залюбки!
***
Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці — і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, з святом!
Привітання з 1 вересня в прозі
Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!
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Ось і настав цей день. 1 вересня – День Знань і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Щоб сил і терпіння вистачило на весь прийдешній рік! Високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, з якими все, що було вже сказано, легко здійсниться!
Вітання з 1 вересня смс
Вітаю з днем 1 Вересня і бажаю в цей день гарного настрою на весь навчальний рік, блискучих успіхів і легких завдань, цікавого дозвілля і цікавих пригод, бравих знань і особистих досягнень.
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Навчатись на відмінно
Бажаєм вам віднині.
Батькам своїм на радість,
На славу Україні!
***
Бажаю гарно вчитись,
На хлопців не дивитись,
Бо в хлопців карі очі,
Мішають на уроці.
Привітання з 1 вересня – листівки та картинки
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Японії працює перша віртуальна школа.
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