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ICTV / Ранок / Чому йорданці не “зацінили” український борщ? / 27.09.2020 18:40
27.09.2020 18:40
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Чому йорданці не “зацінили” український борщ?

Фото: Unsplash

Країна, де панують традиції та релігія – загадкова і екзотична Йорданія. Вже рік цей далекий від України земний куточок пізнає вінничанка Тетяна.

Цього разу вона познайомить нас із йорданською кухнею: розкаже, що таке затр і зейт, та чому вони обов’язково мають бути на обідньому столі?

Чому треба мати сильний шлунок, аби весь час їсти йорданські страви? І чому йорданці не зацінили український борщ?

Must-have на йорданському столі

Напевно, в кожної нації є так званий «маст хев», без якого не обійдеться жоден прийом їжі. В українців – це хліб і сіль. У йорданців – це затр і зейт.

– Зейт – це оливкова олія, а затр – набір негострих приправ із кунжутом. Дуже цікава на смак приправа, її їдять особливим чином: хліб спочатку вмочують в олійку, а потім у затр. Навіть в передачі «Добрий ранок» на головному телеканалі Йорданії в рекламній заставці співають пісню про зейт та затр, – каже Тетяна.

Якщо затр і зейт є постійно на йорданському столі, то рис – майже постійно. За словами Тетяни, саме рис – найулюбленіший гарнір йорданців, а на другому місці картопля.

Серед йорданських десертів – вермішель?

З десертів великою популярністю користується кнафе.

– Ця страва готується з сиру та посипається фісташками, такою спеціальною десертною вермішеллю та поливається цукровим сиропом. Неймовірно смачна страва, ії рідко хто готує вдома. Але карантин дав про себе знати – майже всі господині спробували в цьому році приготувати, ну а ми брали участь у дегустації щодня, – каже українка. 

Деякі інгредієнти для їжі в Йорданії рідкісніші за квітку папороті

Місцева кухня дуже особлива і незвична для українця. Навіть інгредієнти, з яких готують йорданські страви, теж досить незвичні. Інколи їх знайти майже так само складно, як квітку папороті.

Також по темі: Чому йорданці не їдять страви, які готувалися вчора? Йорданці їдять на підлозі, а замість ложки та виделки у них – хліб? Вдома – чистота, надворі – свинство. Як українці живеться в Йорданії

Один з таких – це рослина челох. Тетяна зустрічала її лише в певній, дуже багатій на різні трави місцевості й лише весною.

Який на смак челох?

– Ця рослина дуже висока, схожа на кріп, однак стовбур дуже товстий і пустий всередині. Суцвіття також як у кропу, листочки також, як у кропу – але все гігантських розмірів. Так от суцвіття настільки велике, що воно ховається у качанчик, як кукурудза – розповідає жінка.

Росте цей челох серед скель, тому зібрати його – це ще те випробування, але Тетяна каже, що воно того варте.

Які з йорданських страв схожі на українські? Та чому, аби їсти йорданські страви, треба мати міцне здоров’я?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про Йорданію.

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Теги: їжа, емігранти, Йорданія
27.09.2020 18:40



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