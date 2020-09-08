Йорданці їдять на підлозі, а замість ложки та виделки у них – хліб?

Українка Тетяна живе в Йорданії вже тривалий час і сьогодні розповість, чому йорданці не приймають гостей на кухні. А ще, чому йорданські жінки можуть все життя знати одна одну, однак кухня подруги залишатиметься для неї секретною кімнатою.

Йорданці їдять на підлозі?

Здавалося, що-що, а їсти усі люди на землі мають однаково. Але ж ні, виявляється, стіл, стілець та власна тарілка зі столовим приладдям – це не загальне правило для прийому їжі. У Йорданії усього цього зазвичай немає.

Для мене у Йорданії багато речей незвичні, і таким моментом став прийом їжі на підлозі.

– Столи та стільці в нас, звісно, є, і батьки мого чоловіка, які вже не можуть сидіти на підлозі, їдять за столом, як звикли в Україні. Однак загалом їмо, сидячи на підлозі, – розповідає жінка.

Власна тарілка, ніж та виделка – це теж зайве під час йорданського обіду. Роль столового приладдя виконує хліб, а замість особистої тарілки – є загальна. За словами Тетяни, їсти хлібом – це ще те мистецтво для новачка.

Мене, наприклад, чоловік навчав, як це робити, як і наших дівчаток він зараз навчає. Тому що навіть хліб можна брати по-різному: для того, щоб щось вмокнути або загорнути.

– Якщо взяли маленький шматок від хліба, значить, ним і їмо. Не можна відкусити, а потім ще собі щось в загальній тарілці набрати. Так не годиться, – каже Тетяна.

До речі, хліб має бути завжди м’яким, і йорданці навіть вигадали лайфхак, як зберігати його, аби на смак він був таким, ніби щойно з печі.

Головне правило гостинності – не пускати на кухню гостей

Приймати гостей у Йорданії – це теж ціла наука для українця. Перше правило – гостю нічого робити на кухні.

– Гостей частують лише в спеціальних кімнатах, як мінімум, у вітальні, де стоїть телевізор. Моя свекруха завжди з гордістю промовляє: “Десятки років дружу зі своїми подругами, і ні разу не заглянула до них на кухню”. Тобто кухня для них – це секретна лабораторія, – додала українка.

Крім того, в Йорданії не заведено влаштовувати застілля з купою страв і алкоголем, як часто це роблять у нас. Зі своїми гостями йорданці п’ють чай або каву, а їдять солодощі.

Є хіба що кілька приводів, заради яких йорданські родини накриють багатий стіл, але все одно без алкоголю.

Чому приводів влаштувати багатий стіл з гостями у йорданців всього два? Та чому навіть чай гостям місцеві не подадуть у чашках, із яких п’ють самі?

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