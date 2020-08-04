Вдома – чистота, надворі – свинство. Як українці живеться в Йорданії

Йорданія – екзотична і маловідома країна для українців. Сьогодні українка Тетяна, чоловік якої йорданець, розкаже:

Чим йорданський громадський транспорт поступається українському?

Чому йорданці наводять ідеальну чистоту у своїх будинках, але без докорів сумління смітять на вулицях?

І чому власна квартира, а тим паче, дім – це розкіш для багатьох йорданців?

Житло в Йорданії: побудувати власноруч – втричі дорожче, аніж купляти

Власна нерухомість – придбання не по кишені для багатьох йорданців. За словами Тетяни, ціни на будинки та квартири в країні значно вищі, ніж в Україні.

– Купити квартиру в наш час – це дуже дорого. Приблизна ціна в місті Ірбі – від 40 тисяч євро і до 120-150 тисяч. Якщо ж ви хочете побудувати будинок, то це буде ще дорожче: 120 тисяч євро в цьому випадку – лише початок, – каже Тетяна.

Нерухомість в Йорданії дорожча, ніж в Україні, а от комунальні тарифи навпаки – значно нижчі. Влітку родина українки платить близько 500 гривень за всі компослуги.

– Електроенергія дорога – принаймні місцеві так вважають. Хоча на квитанції – це лише максимум 350 гривень.

Вода з крану – лише раз на тиждень

Вода в домі Тетяни надходить до кранів лише раз на тиждень, щосереди. Незручно, але родина нашої героїні вже прилаштувалася до цього правила і знає, що робити, аби вода в домі була не лише один день на тиждень. Для цього її накопичують.

– Маємо величезні баки на даху і біля будинку, і в середу за допомогою мотора з самого ранку ми наповнюємо ці баки.

З питною водою теж є цікавий нюанс. Її можна, як і в Україні, замовляти в спеціальних службах, які доставляють її додому, а можна покладатися на милість неба.

– Хоча вода у крані прозора, ми не вживаємо її в їжу – тому що вона не дуже гарної якості. А п’ємо ми воду, яка приходить нам просто з неба. І я не жартую…Ми п’ємо воду з криниці, і ця криниця побудована неймовірним чином: це просто водосховище під землею, вода надходить туди по системі трубочок. Це дощова вода, – каже жінка.

Суперхазяйновиті йорданські дружини

Про хазяйновитість арабських жінок ходять легенди – і ці легенди правдиві. Тетяна на власні очі побачила, як її нові землячки вправно пораються по господарству. За 10-бальною шкалою українка поставила б їм 11.

– У будинках ідеальна чистота. Дійсно, вони для мене еталон і приклад, до якого треба прагнути. Вони професійні господарки. Усі арабські жінки легко справляються зі своїми обов’язками, і для них це такий ключовий життєвий момент! Для мене це щось нове – я завжди працювала, навчалася – і догляд за будинком стояв на другому місці. Вони ж з любов’ю відносяться і до посуду, і до свого будинку, – каже українка.

У будинках чистота – майже, як в операційних, але на вулицях – жах. За словами Тетяни, дбати про чисті узбіччя – це не у звичці більшості йорданців.

А як справи з газом в Йорданії? І чому свинство на вулицях там – це нормально?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Еквадорі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.