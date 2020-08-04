Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Вдома – чистота, надворі – свинство. Як українці живеться в Йорданії / 04.08.2020 17:01
04.08.2020 17:01
Поділитися

Вдома – чистота, надворі – свинство. Як українці живеться в Йорданії

Фото: Pixabay

Йорданія – екзотична і маловідома країна для українців. Сьогодні українка Тетяна, чоловік якої йорданець, розкаже:

  • Чим йорданський громадський транспорт поступається українському?
  • Чому йорданці наводять ідеальну чистоту у своїх будинках, але без докорів сумління смітять на вулицях?
  • І чому власна квартира, а тим паче, дім – це розкіш для багатьох йорданців?

Житло в Йорданії: побудувати власноруч – втричі дорожче, аніж купляти

Власна нерухомість – придбання не по кишені для багатьох йорданців. За словами Тетяни, ціни на будинки та квартири в країні значно вищі, ніж в Україні.

 – Купити квартиру в наш час – це дуже дорого. Приблизна ціна в місті Ірбі – від 40 тисяч євро і до 120-150 тисяч. Якщо ж ви хочете побудувати будинок, то це буде ще дорожче: 120 тисяч євро в цьому випадку – лише початок, – каже Тетяна.  

Нерухомість в Йорданії дорожча, ніж в Україні, а от комунальні тарифи навпаки – значно нижчі. Влітку родина українки платить близько 500 гривень за всі компослуги.

– Електроенергія дорога – принаймні місцеві так вважають. Хоча на квитанції – це лише максимум 350 гривень. 

Вода з крану – лише раз на тиждень

Вода в домі Тетяни надходить до кранів лише раз на тиждень, щосереди. Незручно, але родина нашої героїні вже прилаштувалася до цього правила і знає, що робити, аби вода в домі була не лише один день на тиждень. Для цього її накопичують. 

– Маємо величезні баки на даху і біля будинку, і в середу за допомогою мотора з самого ранку ми наповнюємо ці баки.

З питною водою теж є цікавий нюанс. Її можна, як і в Україні, замовляти в спеціальних службах, які доставляють її додому, а можна покладатися на милість неба.

– Хоча вода у крані прозора, ми не вживаємо її в їжу – тому що вона не дуже гарної якості. А п’ємо ми воду, яка приходить нам просто з неба. І я не жартую…Ми п’ємо воду з криниці, і ця криниця побудована неймовірним чином: це просто водосховище під землею, вода надходить туди по системі трубочок. Це дощова вода, – каже жінка.

Суперхазяйновиті йорданські дружини

Про хазяйновитість арабських жінок ходять легенди – і ці легенди правдиві. Тетяна на власні очі побачила, як її нові землячки вправно пораються по господарству. За 10-бальною шкалою українка поставила б їм 11.

– У будинках ідеальна чистота. Дійсно, вони для мене еталон і приклад, до якого треба прагнути. Вони професійні господарки. Усі арабські жінки легко справляються зі своїми обов’язками, і для них це такий ключовий життєвий момент! Для мене це щось нове – я завжди працювала, навчалася – і догляд за будинком стояв на другому місці. Вони ж з любов’ю відносяться і до посуду, і до свого будинку, – каже українка. 

Також по темі: Українець в Катарі. Як емігранту живеться в найгарячішій коронавірусній точці світу Чому Данія – ідеальне місце, щоб зустріти старість? Розповідь емігрантки Як Німеччина полегшує життя людям з інвалідністю? Розповідь емігрантки

У будинках чистота – майже, як в операційних, але на вулицях – жах. За словами Тетяни, дбати про чисті узбіччя – це не у звичці більшості йорданців.

А як справи з газом в Йорданії? І чому свинство на вулицях там – це нормально?

Дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Еквадорі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Йорданія
04.08.2020 17:01



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати