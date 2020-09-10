Чому йорданці не їдять страви, які готувалися вчора?

Як українській емігрантці живеться в Йорданії.

Арабські господині дуже хазяйновиті, вони спати не ляжуть, якщо щось недомите або стоїть не на своєму місці. Про це нам розказала українка Тетяна, яка живе в Йорданії.

Чому йорданські жінки нагадують їй кухарок, які відповідають за застілля на українському сільському весіллі? І чому не годують свою родину стравами, які приготували вчора?

Арабські жінки – кращі за українок господині?

Здається, ніхто не зможе перевершити українських жінок у хазяйновитості. Так думала і Тетяна, допоки не переїхала до Йорданії. За словами нашої героїні, арабські господині – гідні конкурентки українкам, і якщо між ними влаштовували б змагання, Тетяна навіть і не знає, хто б переміг.

– Повірте, на кожній кухні завжди всі поверхні пусті, й господиня не піде спати, поки не розкладе всі речі по своїх місцях. Кожна ложка, кожна тарілка має бути схована у шафу, і сушарка для посуду має бути завжди пустою, – говорить емігрантка.

Тетяна каже, що всі арабські жінки ставляться до хатніх обов’язків як до улюбленої роботи, яку вони виконують завжди на відмінно.

Маленьких каструль йорданські господині просто не визнають

Ще одним здивуванням було для Тетяни те, як готують місцеві жінки, а точніше – в яких об’ємах. Маленькі каструльки вони просто не визнають.

Ви, напевно, пам’ятаєте, як у дитинстві в селі щось святкували великою кількістю гостей? І родина сама не справлялася та обов’язково звала жінку, яка вміла готувати?

Так от арабська жінка все це вміє сама. Каструлі в них дуже великого розміру – навіть пусту я ледве тримаю в руках. Вони точно знають, на яку каструлю скільки потрібно води, рису, солі.

– Рис розраховують у кілограмах, адже порції дуже великі. До речі, він у них майже ніколи не пригорає, – каже Тетяна.

Якщо українські жінки наготують величезну каструлю, то роблять це для того, аби хоча б пару днів відпочити від плити.

Арабська жінка про це навіть думати не захоче.

Страви тут намагаються готувати на один прийом – максимум доїдять все за вечерю.

Куди ж діваються ці кілограми їжі, адже з’їсти все за раз часто не під силу? Які ще побутові звички місцевих дуже здивували українку Тетяну?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому йорданці їдять на підлозі, і що вони використовують замість ложок та виделок.

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