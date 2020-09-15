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ICTV / Ранок / Пандемія не відступає: коли з’явиться вакцина від коронавірусу / 15.09.2020 11:50
15.09.2020 11:50
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Пандемія не відступає: коли з’явиться вакцина від коронавірусу


Головні новини про COVID-19 в Україні та світі.

В Україні та світі зростає кількість інфікованих на коронавірус. Днями Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордну кількість захворілих за добу – понад 307 тисяч нових офіційно зареєстрованих випадків у світі.

Головні новини про COVID-19

Коронавірусний бум

Станом на 14 вересня, кількість інфікованих на COVID-19 у світі становить понад 29 мільйонів. Від страшної недуги вже померли понад 924 тисячі людей.

Цифри й правда вражають, як і те, що, попри страшну статистику, дослідження про можливість реінфікування, заяви вчених та медиків про ймовірність ускладнення внаслідок COVID-19, досі знаходяться ті, хто ставляться до вірусу несерйозно.

І мова не лише про пересічних громадян.

Коронавірусний скандал у США

У США розгорівся скандал: днями журналіст Боб Вудворд оприлюднив записи інтерв’ю з Дональдом Трампом, яке брав у американського президента для своєї книги Лють. Із розмови виходить, що Трамп ще на початку лютого знав, що COVID-19 страшніший за звичайний грип і розумів, наскільки вірус небезпечний. Утім, навмисно применшував загрозу від інфекції у публічному просторі – мовляв, аби не сіяти паніку.

Тепер американське суспільство звинувачує у халатності не тільки Трампа, а й журналіста Вудворда через замовчування проблеми.

Ще до появи приголомшливої звістки, у виданні The New York Times, орієнтуючись на оцінки Колумбійського університету, писали: якби влада США впровадила заходи щодо соціального дистанціювання бодай на тиждень раніше – це могло б врятувати 36 тисяч людських життів!

Нині Америка – беззаперечний антилідер у рейтингу найбільш постраждалих від коронавірусу країн світу: понад 6,5 мільйонів інфікованих і 194 тисячі смертей.

Також по темі: Кінець пандемії відкладається: чому зупинили випробування вакцини від коронавірусу Що робити при підозрі інфікування коронавірусом? Чому замість боротьби з коронавірусом влада ремонтує дороги?

COVID-19 у Європі

Наразі жодних передумов, що так званий “коронавірусний терор” завершиться скоро: про нові спалахи інфекції повідомляють Угорщина та Данія.

У Британії, за даними Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій, зріс показник зараження коронавірусу R0, тобто інфекція поширюватиметься ще більш стрімко.

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про початок нової хвилі епідемії і попередив, що медзакладам країни слід готуватися до щонайменше тисячі хворих на день.

Франція ж днями перетнула поріг у 10 тисяч інфікованих за добу – раніше влада анонсувала там скорочення терміну самоізоляції для контактних осіб з 14-ти до 7-ми днів.

А от уряд Вірменії днями скасував надзвичайний стан, запроваджений через епідемію коронавірусу ще у середині березня, натомість – ввів карантин до 11 січня 2021 року.                                 

Ситуація в Україні

Більш як 2 тижні поспіль Міністерство охорони здоров’я України звітує про суттєве зростання кількості хворих.

І сподіватися на краще, схоже, зарано. Національна академія наук України прогнозує – до 18 вересня показник захворюваності збільшиться.

Йдеться у середньому про 3 тисячі інфікованих та 50 летальних випадків на добу.

Але не падайте духом – вчені також передбачають зростання кількості тих, хто одужає. За прогнозами, щодня реєструватимуть близько 900 таких пацієнтів.

Станом на 14 вересня нові випадки зараження зафіксували у всіх областях України – найбільше у Тернопільській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській та у місті Києві. Столиця – у переліку територій із “помаранчевим” рівнем епіднебезпеки.

Коли чекати на вакцину від коронавірусу?

Пандемія коронавірусу не відступає, то коли ж нарешті з’явиться вакцина?

Є гарні новини. Оксфордський університет та фармацевтична компанія AstraZeneca відновили клінічні випробування вакцини проти коронавірусу, які минулого тижня призупиняли через хворобу в одного з добровольців.

Після перевірок регулювальні органи Великобританії підтвердили безпечність препарату.

До слова, про закупівлю вакцини AstraZeneca веде перемовини й Україна. А допоки випробування тривають, не забувайте носити маску і дбати про себе та оточення. Будьте обережні і здорові!

Нагадаємо, раніше ми писали, чому тести на коронавірус можуть помилятися.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, коронавірус
15.09.2020 11:50



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