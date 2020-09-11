Кінець пандемії відкладається: чому зупинили випробування вакцини від коронавірусу
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Чому вчені призупинили випробування найперспективнішої вакцини від коронавірусу, та яка ситуація з COVID-19 в Україні та Європі.
Готуватися до гіршого – закликали у Всесвітній організації охорони здоров’я. Як заявив очільник ВООЗ, єдина користь пандемії коронавірусу у тому, що вона чітко показала – світ абсолютно не готовий до таких випробувань.
– Ця пандемія не остання. Історія вчить нас, що спалахи хвороби та пандемії – це частина життя. Але коли прийде наступна пандемія, світ повинен бути готовим, більш підготовленим, ніж цього разу, – каже голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Летальність від коронавірусу в Україні – одна з найнижчих у світі?
Напевно, трішки зарано говорити про наступні випробування для людства, поки нинішня пандемія у самому розпалі.
Наприклад, в Україні вже понад 145 тисяч заражених. З них 3023 українці не змогли впоратись із недугою і померли.
І це лише за офіційними даними.
Попри те, що лікарні в нашій країні майже переповнені, за словами міністра охорони здоров’я, летальність від коронавірусу в Україні – одна з найнижчих у світі.
– На сьогоднішній день – це 2,1%. Хочу сказати, що ми знилили цю летальність на 30%, якщо порівнювати з першими числами квітня. Вона у нас була на рівні 3%. Наприклад, у Франції летальність складає більш як 9%, у Великій Британії – більше 11%, у Німеччині – близько 4%, у Сполучених Штатах Америки – близько 3%, – каже Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України.
Коронавірус: ситуація у світі
Загалом, у світі вже понад 28 мільйонів людей заразились коронавірусом, і з них 908 тисяч померли станом на 10 вересня.
Серед країн, які найбільше постраждали від пандемії? Сполучені Штати Америки, Індія, Бразилія, Росія та Перу.
Та насправді загострення спостерігаються в абсолютно всіх країнах.
Наприклад, прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив про початок другої хвилі пандемії в країні, а, відповідно, і про посилення протиепідемічних правил.
Відучора в Грузії також заборонили вечірки на відкритих майданчиках, а відкриття театрів, кінотеатрів і дитячих розважальних центрів, яке було заплановане на 1 жовтня – перенесли ще на місяць, до 1 листопада.
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