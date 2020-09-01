Чому замість боротьби з коронавірусом влада ремонтує дороги?

Чому гроші, виділені на боротьбу з COVID-19, влада витрачає на ремонт доріг.

Стабілізаційний фонд створили на час карантину і планують закрити через 30 днів після офіційного завершення обмежувальних заходів.

Бюджет фонду становить 66 млрд гривень. Щоб його наповнити, чиновники перерозподілили державний бюджет, здебільшого переглянули освітні, культурні та спортивні програми.

Нині кошти з фонду вже спрямували, як запевнили в уряді, на пріоритетні напрямки. Хоча значна частина виділених грошей з досі не витрачена.

Про це свідчать офіційні звіти міністерства фінансів про касові видатки фонду.

Станом на 28 серпня освоїли лише третю частину загальної суми.

А найбільше викликало обговорень і обурення серед експертної спільноти та користувачів соціальних мереж виділення 35 млрд гривень на ремонт доріг.

Виходить, що на дороги хочуть витратити більшу частину коронавірусного фонду?

Витрати на дороги: що кажуть в уряді

В Уряді наголошують на правильності рішення. Стабілізаційний фонд існує не тільки для закупівлі ліків, масок та обладнання, а й для підтримки економіки.

Мовляв, під час коронакризи збільшилася кількість безробітних, а нові дороги мають розігріти економіку та створити робочі місця.

– Питання фінансування дорожнього будівництва коштом фонду боротьби з коронавірусом постійно викликає дискусії в суспільстві. Хочу наголосити на правильності цього рішення. Якщо на початку карантину люди переважно боялися хворіти, то потім лише чверть громадян боялися самої епідемії, а інші мали страх перед економічними наслідками, спричиненими коронакризою. Саме це і зумовило перерозподіл коштів. Ми розуміли, що заробітні плати медикам, закупівля медикаментів, засобів захисту, облаштування лікарень і таке інше – це, безперечно, вкрай важливі речі. Та ще важливіше було підтримати людей і зменшити тиск на економіку в цілому. І один з кращих шляхів – це інвестиції у будівництво. Масштабне дорожнє будівництво – саме те, що забезпечує великий мультиплікатор по створенню робочих місць та розігрів економіки, – так пояснює витрати прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Приблизно так же пояснює необхідність виділення грошей на будівництво доріг і голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. Депутат наголошує, мовляв, якщо б гроші не витратили, тоді б не робили дороги й потім позичали на дороги.

Що кажуть про витрати з фонду COVID-19 експерти?

На думку експертів, рішення вкладати стабілізаційні гроші в дороги, влада вирішує власні інтереси.

– Насправді тут дві причини. Є корупційна, пов’язана з тим, що в межах оцього використання фонду можна використовувати кошти без тендерів, без проведення Прозорро-конкурсів, і таким чином зрозуміло, що виникає корупційна рента, на якій дехто заробляє дуже непогано. І це призведе до того, що дороги, які у нас будують, будуть очевидно, дорожчими, ніж ми би це робили в прозорий спосіб, передбачений процедурою проведення конкурсів. Є і друга складова – підіграють Зеленському в його прагненні будувати дороги. Він обіцяв, що він буде президентом доріг, ось їх і будують.

З 65 млрд гривень на медицину планують витратити лише 14,3 млрд гривень. За ці гроші, наприклад, мали б бути обладнані лабораторії та лікарні, виплачені надбавки лікарям та куплені апарати штучної вентиляції легень.

Але, ось наприклад, зі ста мільйонів гривень, передбачених на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, не витрачено ні копійки.

Про це свідчать дані Мінфіну станом на 28 серпня. Експерти пояснюють, що можливо ситуація могла бути викликана складною бюрократичною процедурою, мовляв, кошти на медицину освоюють, але повільно.

Які можуть бути наслідки такого перерозподілу коштів?

– Зараз актуально, чи будуть забезпечені наші лікарні всім необхідним. Це питання мають зараз вирішувати в Кабінеті Міністрів і Міністерстві охорони здоров’я. Але левова частка пройшла не за призначенням. І тут у нас основна претензія до цього, – каже Іван Лахтіонов, директор програми інноваційних проектів Transparency International Ukraine.

А тим часом протягом останнього тижня щоденні показники захворюваності на коронавірус перевищують дві тисячі нових випадків на добу.

І далі ситуація стає все більш загрозливою. Але чи є у держави кошти для стримання пандемії та подолання її наслідків?

Гроші є, вони у фонді боротьби з коронавірусом, але більшу частину з них чомусь спрямували не на медицину, а на ремонт та будівництво доріг.

Чи вдасться перемогти пандемію ідеальними дорогами? І чи не є це простим популізмом влади перед місцевими виборами?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадуємо, нещодавно ми писали про те, чи можна захворіти одночасно на грип та коронавірус.

Фото: Unsplash

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