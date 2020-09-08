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ICTV / Ранок / Що робити при підозрі інфікування коронавірусом? / 08.09.2020 14:47
08.09.2020 14:47
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Що робити при підозрі інфікування коронавірусом?

Фото: Unsplash

З початку вересня в Україні щодня щонайменше 2,5 тисячі нових інфікованих. Як Україну наново поділили на карантинні зони? Та що робити, якщо думаєш, що заразився? У Міністерстві охорони здоров’я  – новий алгоритм дій. 

Підозра на зараження COVID-19: новий алгоритм дій

У Міністерстві охорони здоров’я України оновили алгоритм дій при підозрі на коронавірусну інфекцію.

При виникненні таких симптомів, як утруднене дихання, лихоманка чи сухий кашель, людина має звернутися до свого сімейного лікаря.

І ніяк інакше, в жодному разі не можна самостійно ставити собі діагноз чи займатися самолікуванням.

 – У випадку, якщо у вас немає декларації, ви все одно можете звернутись в територіальну поліклініку, в районі обслуговування якої ви проживаєте чи проживали історично. Або ж звернутись на гарячу лінію територіального департаменту охорони здоров’я, який надасть всю необхідну інформацію щодо медичної допомоги, – каже Ірина Микичак, заступниця Міністра охорони здоров’я.

 У МОЗ наголошують, що йти до лікаря не обов’язково, достатньо просто йому зателефонувати.

Після такої телефонної консультації, у разі необхідності ваш лікар викличе вам мобільну бригаду для забору зразків.

До отримання результатів тесту пацієнту потрібно буде самоізолюватися.

Такий алгоритм дій є важливий, адже навіть при незначних симптомах і при гарному самопочутті людина може залишатися поширювачем вірусу, а відтак наражати на небезпеку близьких, рідних та оточення.

Тим паче в Україні кількість хворих лише зростає. З початку вересня ще жодного дня добові показники нових інфікованих не падали менше 2 тисяч, а загальна кількість станом на 7 вересня становить майже 140 тисяч інфікованих. 

2877 українців, за офіційними даними, не змогли впоратися з недугою і померли.

Новий розподіл на карантинні зони

Власне, для того, аби контролювати поширення коронавірусу, в Україні діє адаптивний карантин. І відучора запрацював новий розподіл на зони, залежно від епідситуації в окремому населеному пункті чи регіоні загалом.

Отож, аж 29 адміністративно-територіальних одиниць потрапили у червону зону, яка відповідає найжорсткішим карантинним заходам.

І, схоже, цей підхід справді ефективний. Наприклад, Городенківський район Івано-Франківської області, який майже 2 тижні перебував у червоній зоні, з понеділка перейшов у помаранчеву у зв’язку з покращенням ситуації. 

Коронавірус у світі лише набирає обертів

Загальна кількість інфікованих уже перетнула позначку у 27 мільйонів, з яких майже 890 тисяч – летальні випадки. 

Антилідером як за кількістю заражених, так і за смертністю залишаються США. 

А от з другого місця антирейтингу Бразилію витіснила Індія. 

Там офіційно підтвердили понад 24 мільйони випадки інфікування.

Попри те, що в Індії зростає кількість захворювань, у країні почали відновлювати рух потягів і частково метрополітену в Нью-Делі та інших містах для подолання наслідків локдауну, які негативно вплинули на економіку.

Також по темі: Із коронавірусом боротимуться роботи? Огляд нових гаджетів Коронавірус VS грип: чи зможуть накрити дві епідемії одночасно? Кому можна не носити маску і кому вакцина не допоможе: свіжі новини про коронавірус

Погіршується ситуація з коронавірусом й у Ізраїлі. Відучора в 40 містах країни ввели комендантську годину з 19 вечора до 5 ранку. Також заборонено віддалятися від будинку більше ніж на 500 метрів. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Як коронавірус вніс свої корективи у правила поведінки британських школярів? Коли в Німеччині запровадять день офіційного вшанування пам’яті загиблих від коронавірусу? І все ж – яка область в Україні відмовилась посилювати карантин?

Дивіться у відео.  

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть негативні тести на коронавірус помилятися.

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Теги: коронавірус, МОЗ
08.09.2020 14:47



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