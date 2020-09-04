Чому негативні тести на коронавірус можуть помилятися?

Один із 5-ти негативних тестів на COVID-19 виявляється помилковим. А, згідно з новим дослідженням британців, вірус може залишатися в тілі людини значно довше, ніж припускалось раніше.

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується

В Україні вже майже 130 тисяч людей заразились коронавірусом. 2710 українців від недуги померли. А добовий приріст все ще коливається в межах 2,5 тисяч.

Особливо насторожує ситуація в Одесі. Ні, поки що область не лідирує за кількістю інфікованих, але в Міністерстві охорони здоров’я впевнені – до цього все йде!

Другого вересня в Одесі святкували день міста. Зокрема, на відомих Потьомкінських сходах зібралися тисячі людей, аби подивитися святковий концерт. Соціальної дистанції та маскового режиму одесити та гості міста не дотримувались.

До слова, станом на 3 вересня в Одеській області вже заповнені 66% ліжок, виділених для хворих на COVID-19. Тут слід також нагадати, що цифри в період пандемії завжди неточні, при чому, на жаль, вони не менші, а значно більші.

Нове дослідження: кожен п’ятий може розповсюджувати вірус після закінчення ізоляції

Вчені у журналі British Medical Journal опублікували нове дослідження, згідно з яким вірус може залишатися в тілі людини значно довше, ніж припускалось раніше. А 1 із 5 негативних тестів на COVID-19 виявляється помилковим.

Отже, кожен п’ятий пацієнт може розповсюджувати вірус після закінчення термінів ізоляції, яка зазвичай триває 14 днів.

Тобто хворі можуть навіть не здогадуватись, що вони й далі заразні, оскільки в багатьох випадках, такі симптоми як: втрата нюху та загальна втома залишаються ще кілька місяців після одужання.

Західні науковці вважають, що за таких умов хворі мають ізолюватися щонайменше на місяць. В Україні ж, навпаки, вдаються до спрощення правил самоізоляції.

– На цьому тижні в стандарт медичної допомоги, в алгоритм тестування будуть внесені зміни й самоізоляцію ми дозволимо залишати на 14 день без проведення тестування методом ПЛР, в разі, якщо будуть відсутні клінічні симптоми, або не з’являться. А також тестування ПЛР буде зсунуто на 7-9 день і це дозволить також в разі негативного результату завершити самоізоляцію, не чекаючи 14-го дня, – каже головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Коронавірус у світі: антилідером із захворюваності все ще залишаються США

Загалом у світі кількість заражених коронавірусом вже перевалила за 26 мільйонів. За офіційними даними, станом на 3 вересня майже 870 тисяч людей померли. Антилідером залишаються Сполучені Штати, Бразилія, Індія та Росія.

А от Туреччина, країна яку так уподобали українці для карантинної відпустки, переживає другий пік коронавірусу. Про це заявив їхній міністр охорони здоров’я.

Ще однією причиною спалаху в Туреччині в уряді вважають легковажне ставлення туристів та відпочивальників до коронавірусних обмежень.

Тому, якщо ви все ж плануєте відпустку, не забувайте про елементарні правила безпеки. Життя і здоров’я як ваше, так і ваших рідних є значно важливішим за відпустку.

Туркменістан запровадив штрафи для тих, хто не носить маски

Тим часом у Туркменістані придумали, як карати порушників маскового режиму. Їх відправляють збирати бавовну.

Насправді в країні ще на початку серпня встановили штраф за відсутність маски у публічному місці у сумі 60 манатів, або ж 17 доларів. Тому збирачами бавовни відпрацьовуватимуть лише ті, хто не має змоги заплатити.

А тепер увага, вимогу носити маски пояснюють «підвищеним вмістом пилу в повітрі».

Адже офіційно Туркменістан не вірить у COVID-19 і досі залишається останньою країною-членом ООН, в якій немає і не було жодного офіційно визнаного інфікованого коронавірусною інфекцією.

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Які недоліки у російської та китайської вакцин від COVID-19?

Та чому Сполучені Штати відмовилися брати участь в міжнародній розробці вакцини від коронавірусу?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому можна не носити маску під час коронавірусу.

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