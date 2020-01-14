Секрети краси Міли Куніс: будь завжди готова до червоної доріжки

Міла Куніс — одна з найпривабливіших акторок у голлівудському колі знаменитостей, яка може похизуватися своїм зовнішнім виглядом без макіяжу.

Якщо мова йде про красиву шкіру, тіло та волосся, Міла залюбки поділиться своїми вміннями гарно виглядати, особливо якщо зненацька треба бути на червоній доріжці.

Ранок у Великому Місті готовий розказати тобі про догляд за собою від Міли Куніс.

Заміна наволочок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mila Kunis (@milalkunis) 1 Дек 2019 в 2:45 PST



Міла наголошує на важливості часто змінювати наволочки. Коли ми спимо, піт, бруд, відмерлі клітини шкіри, бактерії та інші накопичення переносяться на наші наволочки.

Деякі речі, що живуть всередині, включаючи пилові кліщі та залишки від пом’якшувача тканини можуть спричинити прояв прищів або тьмяний вигляд шкіри.

Треба подумати про те, як інвестувати в шовкові наволочки, які гіпоалергенні для шкіри, а також не пошкоджують волосся під час сну.

Вмивання обличчя

Одне з її найважливіших уроків – важливість очищення. Потрібно користуватися засобами для вмивання і зволоження шкіри та пам’ятати про регулярність.

Що стосується догляду за шкірою, вона прокоментувала:

– Я вмиваю обличчя двічі на день незалежно від того, наскільки я виснажена. Мені подобається притримуватися такого, це дуже просто.

Термозахисні засоби

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mila Kunis (@milalkunis) 3 Окт 2019 в 11:25 PDT



Використовуйте термозахисні засоби, коли це можливо, щоб запобігти пошкодженню волосся. Під час нагрівання феном, утюжками, плойками, локони гублять усю вологість і стають ламкими.

А хороший термозахист здатний огородити тебе від згубного впливу і додати краси волоссю.

Також Міла застерігає відмовитися від дешевих фарб та кондиціонерів.

Зміна режиму тренувань

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mila Kunis (@milakunism) 17 Дек 2019 в 7:14 PST



Для підтримки форми свого тіла вона вважає за краще регулярно змінювати режим тренувань. Акторка наголошує на силових тренуваннях та кардіо вправах для швидкого способу прийти у форму.

Йога – ще один фітнес-секрет Міли Куніс. Також їй подобається практикувати медитацію, навіть якщо є тільки 5 вільних хвилин на день.

Попри свою нелюбов до активного тренування, вона знаходить різні варіанти підтримувати своє здоров’я та фігуру, тому різноманітні види занять тримають її інтерес до спорту.

Інтуїтивне харчування

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mila kunis (@_mila_kunis__) 30 Июл 2016 в 7:20 PDT



Куніс каже, що треба збалансовано харчуватися. Переважно вона дотримується вегетаріанської їжі, хоча іноді може спробувати нежирне м’ясо чи рибу на грилі.

Вона обов’язково п’є 10 склянок води щодня, оскільки вважає, що вода є відмінним детоксикатором.

Здорова і збалансована дієта, безумовно, важлива, але Міла може дозволити собі їсти смаколики, наприклад, морозиво або шоколадні батончики – це забавка, від якої вона не може відмовитися.

Крім того, актрисі часто не обійтися без вина ввечері.

– Келих вина і я – найкращі друзі, – визнала зірка.

Головне правило Міли Куніс – невимушеність

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mila kunis (@_mila_kunis__) 8 Дек 2015 в 10:06 PST

Зірка полюбляє вечірки, різні заходи й зйомки, на яких вона завжди має приголомшливий макіяж, професійну укладку волосся та гарний настрій. Проте у звичайному житті, вона користується правилом простоти у догляді за собою та зовнішнім виглядом.

Замість фену, акторка сушить волосся на вулиці. Ще, виявляється, вона не любить користуватися губною помадою, а надає перевагу бальзаму.

– Я не ношу макіяж, не мию волосся щодня. Вітаю жінок, які прокидаються на 30-40 хвилин раніше, щоб зробити підводку для очей. Думаю, що це красиво, але просто я не та людина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які секрети краси Анджеліни Джолі.

Анастасія Закомолдіна

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.