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ICTV / Ранок / Модні шапки 2020: як вибрати головний убір на осінь / 08.09.2020 17:10
08.09.2020 17:10
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Модні шапки 2020: як вибрати головний убір на осінь


Модні осінні шапки 2020 покликані не лише зігрівати, але й бути важливого деталлю модного образу сучасної красуні.

Яку саме модель варто обрати саме тобі? Ранок у Великому Місті підкаже.

Модні шапки на осінь 2020

Шапка біні

Біні – це шапка без зав`язок, зазвичай доволі вільна і трохи видовжена.

Завдяки своїй простоті та лаконічності, вона ідеально впишеться до будь-якого луку і перетворить його на ультрамодний сет.

Тож якщо тобі потрібен справді універсальний варіант – сміливо обирай біні.

 

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Публикация от Елена (@lenagai_handknit)

Берет

Берети ось уже кілька сезонів не втрачають своєї актуальності.

На осінь 2020 радимо вибирати витончені ажурні моделі пастельних кольорів.

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До речі, у цьому сезоні насувати берет на брови й ховати під нього волосся вже не актуально.

Натомість, залиш лоб відкритим і дозволь локонам вільно спадати з-під шапки.

 

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Публикация от Шляпы Береты Панамы Бейсболки (@papillon_hats)

 

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Публикация Вязание МК (@aurika_medvedeva)

Шапка-тюрбан

Незвичайна шапка-тюрбан підійде дівчатам і жінкам із яскраво вираженою індивідуальністю і тонкими рисами обличчя.

Хочеться бути не такою, як усі? Тоді ця модель точно для тебе.

Тюрбани вдало доповнять розкішну довгу шубу або елегантну дублянку.

 

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Кепі

Чудовим рішенням для теплої осіні стане кепі. Така шапка ідеально підходить для створення в міру екстревагантних луків.

Вибирай кепі тон у тон до верхнього одягу або створюй стильні контрастні комплекти.

 

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Публикация от Lux accessory (@star.vik__accessory)

 

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Публикация от Modna&Liza (@modna_liza.shop)

Комплекти шапка+шарф

Шапка і шарф одного кольору – простий спосіб зробити осінній образ візуально завершеним.

І якщо кілька попередніх сезонів такі комплекти вважалися ледь не моветоном, то сьогодні вони знову повертаються на модний олімп.

І, до речі, це дуже зручно. Адже не доведеться об`їжджати все місто в пошуках ідеальної пари до новенької шапочки.

 

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Публикация от Вязаные вещи. Mari Shino. (@vyazanye.veshchi)

 

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Публикация от Dari_ (@_dariiiya)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки на осінь 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди осені
08.09.2020 17:10



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