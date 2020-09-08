Модні шапки 2020: як вибрати головний убір на осінь

Модні осінні шапки 2020 покликані не лише зігрівати, але й бути важливого деталлю модного образу сучасної красуні.
Яку саме модель варто обрати саме тобі? Ранок у Великому Місті підкаже.
Модні шапки на осінь 2020
Шапка біні
Біні – це шапка без зав`язок, зазвичай доволі вільна і трохи видовжена.
Завдяки своїй простоті та лаконічності, вона ідеально впишеться до будь-якого луку і перетворить його на ультрамодний сет.
Тож якщо тобі потрібен справді універсальний варіант – сміливо обирай біні.
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Берет
Берети ось уже кілька сезонів не втрачають своєї актуальності.
На осінь 2020 радимо вибирати витончені ажурні моделі пастельних кольорів.Також по темі: Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі Модні тренди осені 2020: що будуть носити в оксамитовий сезон
До речі, у цьому сезоні насувати берет на брови й ховати під нього волосся вже не актуально.
Натомість, залиш лоб відкритим і дозволь локонам вільно спадати з-під шапки.
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Шапка-тюрбан
Незвичайна шапка-тюрбан підійде дівчатам і жінкам із яскраво вираженою індивідуальністю і тонкими рисами обличчя.
Хочеться бути не такою, як усі? Тоді ця модель точно для тебе.
Тюрбани вдало доповнять розкішну довгу шубу або елегантну дублянку.
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Кепі
Чудовим рішенням для теплої осіні стане кепі. Така шапка ідеально підходить для створення в міру екстревагантних луків.
Вибирай кепі тон у тон до верхнього одягу або створюй стильні контрастні комплекти.
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Комплекти шапка+шарф
Шапка і шарф одного кольору – простий спосіб зробити осінній образ візуально завершеним.
І якщо кілька попередніх сезонів такі комплекти вважалися ледь не моветоном, то сьогодні вони знову повертаються на модний олімп.
І, до речі, це дуже зручно. Адже не доведеться об`їжджати все місто в пошуках ідеальної пари до новенької шапочки.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки на осінь 2020.
Фото: Pixabay