Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі

Найактуальніші сумки на осінь 2020 – які моделі носяти у цьому сезоні.

Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші головні тренди, які допоможуть тобі вибрати ідеальну сумку.

Модні сумки на осінь 2020

В`язана сумка

М`якенькі та затишні в`язані сумки – стильниц вибір для осіннього сезону. Вони вдало доповнять і вовняний сверт, і тепленьку сукню з довгим рукавом.

Б`ємося об заклад – якшо надаси перевагу саме такій моделі, вона стане твоїм улюбленим аксесуаром на осінь та зиму.

Для того, щоб «вигуляти» таку сумку, особливий привід не потрібен.

Ти можеш сміливо брати її і на вечірку, і на прогулянку парком, і просто в офіс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В а л е н т и н а Л ы к и н а (@handmade_valentinka) 29 Авг 2020 в 8:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вязаные сумки и игрушки (@elen_ois) 20 Авг 2020 в 6:58 PDT

Сумка на ланцюжку

Блискучі металеві та яскраві пластикові ланцюги – улюблений елемент дизайнерів у новому сезоні.

Причому, вони можуть як бути ручкою сумки, так і виступати в ролі декору.

А щоб зробити свій лук максимально гармонійним і завершеним, поєднуй таку сумку з грубим взуттям на тракторній підошві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????? СУМКИ из ИТАЛИИ ???????? (@italian_bag_store) 13 Июл 2020 в 1:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Модные и качественные сумки (@kojgalant_od) 27 Авг 2020 в 10:54 PDT

Сумка-хобо

Знаменита сумка-хобо тріумфально повернулася на модний олімп.

Її характерні ознаки:

Форма півмісяця

Мяка тканина

Великий розмір

Великий розмір Коротка ручка, яка ніби продовжує оснону частину сумки.

Така модель універсальна і вдало доповнить будь-який кежуал-образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сумки Батайск Ростов Азов (@kladovka_bags) 22 Июн 2020 в 11:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ogogo.shop (@ogogo.shop_kazakhstan) 24 Авг 2020 в 3:32 PDT

Сумка-бокс

Здавалося б, квадрат – це найпростіша форма.

Але сумка у формі коробки виглядає гостромодно і дуже оригінально.

Таку модель можна взяти з собою у театр або на побачення – вона зробить твій лук елегантним та вишуканим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сумки*рюкзаки*David Jones (@svetlova_shop.com.ua) 23 Июл 2020 в 7:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lìmemond est. 2018 (@limemond) 10 Мар 2020 в 1:35 PDT

Сумка для пляшки

Пити багато води – корисно, а носити багаторазову тару для неї – екологічно.

Саме на це натякають дизайнери, пропонуючи нам модну сумку для пляшки.

Адже з таким аксесуаром вода завжди під рукою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СУМКИ, КОРЗИНКИ, ТАПОЧКИ (@rozanova_hm) 24 Май 2020 в 7:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Макраме Macrame (@moonlove_macrame) 8 Авг 2020 в 6:35 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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