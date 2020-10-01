Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі

Найактуальніші сумки на осінь 2020 – які моделі носяти у цьому сезоні.
Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші головні тренди, які допоможуть тобі вибрати ідеальну сумку.
Модні сумки на осінь 2020
В`язана сумка
М`якенькі та затишні в`язані сумки – стильниц вибір для осіннього сезону. Вони вдало доповнять і вовняний сверт, і тепленьку сукню з довгим рукавом.
Б`ємося об заклад – якшо надаси перевагу саме такій моделі, вона стане твоїм улюбленим аксесуаром на осінь та зиму.
Для того, щоб «вигуляти» таку сумку, особливий привід не потрібен.
Ти можеш сміливо брати її і на вечірку, і на прогулянку парком, і просто в офіс.
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Сумка на ланцюжку
Блискучі металеві та яскраві пластикові ланцюги – улюблений елемент дизайнерів у новому сезоні.
Причому, вони можуть як бути ручкою сумки, так і виступати в ролі декору.Також по темі: Ніжні та красиві нігті! Ідеї для модного осіннього манікюру Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі
А щоб зробити свій лук максимально гармонійним і завершеним, поєднуй таку сумку з грубим взуттям на тракторній підошві.
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Сумка-хобо
Знаменита сумка-хобо тріумфально повернулася на модний олімп.
Її характерні ознаки:
- Форма півмісяця
- Мяка тканина
Великий розмір
- Коротка ручка, яка ніби продовжує оснону частину сумки.
Така модель універсальна і вдало доповнить будь-який кежуал-образ.
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Сумка-бокс
Здавалося б, квадрат – це найпростіша форма.
Але сумка у формі коробки виглядає гостромодно і дуже оригінально.
Таку модель можна взяти з собою у театр або на побачення – вона зробить твій лук елегантним та вишуканим.
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Сумка для пляшки
Пити багато води – корисно, а носити багаторазову тару для неї – екологічно.
Саме на це натякають дизайнери, пропонуючи нам модну сумку для пляшки.
Адже з таким аксесуаром вода завжди під рукою.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені.
Фото: Pixabay