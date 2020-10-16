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ICTV / Ранок / Модні тренди осені 2020: що носять в оксамитовий сезон / 16.10.2020 13:35
16.10.2020 13:35
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Модні тренди осені 2020: що носять в оксамитовий сезон


Модні тренди осені 2020 – найактуальніші моделі, які стануть справжніми хітами у наступному сезоні.

Ранок у Великому Місті зібрав 5 головних модних трендів осені, які можна починати носити вже зараз.

Модні тренди осені 2020

Латекс

Провокаційний і глянцевий латекс – однозначно, один із наймодніших матеріалів наступного сезону.

Причому, він буде актуальним не лише для спідниць та легінсів, але й для суконь, блуз та навіть верхнього одягу.

Особливо стильно виглядатиме латексний тотал-лук – як класичного чорного кольору, так і будь-яких соковитих відтінків.

Втім, таке вбрання ну дуже притягує погляди, тому рекомендуємо його лише сміливим та дуже впевненим у собі дівчатам.

 

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Публикация от Olya (@olya_alekhnovich)

 

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Публикация от Художник Юлиана (@artnikolaeva_life)

Довга бахрома

Бахрома не залишає модного олімпу ось уже кілька сезонів поспіль.

Але цього разу невеличкими китицями вже не обійдешся: дизайнери рекомендують керуватися принципом «чим довше – тим краще».

Така прикраса зробить твій образ живим і небанальним.

 

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Публикация от Тесьма, ткани, фурнитура. ???????? (@pavone_kzn)

 

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Публикация от Магазин Ткани ШАНС Озёрск (@tkani_shans)

Жіночі краватки

Суворий чоловічий галстук здатен чудово підкреслити ніжність і тендітність жінки, і, водночас, зробити образ елегантним.

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В осінньому сезоні вибирай мінімалістичні моделі без бантів і рюшів, які максимально нагадують чоловічі.

Або просто вирушай на шопінг до чоловічого магазину.

Носити такий аксесуар можна з офісним костюмом, сорочками та навіть сукнями.

 

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Публикация от ШЕЙНЫЕ АКСЕССУАРЫ SOLO TU (@solotu_italy)

 

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Публикация от АКСЕССУАРЫ галстуки SOLO TU (@solotu_it)

Розкішний оксамит

Розкішний на вигляд і такий приємний на дотик – оксамит стане одним із головних матеріалів осені 2020.

На піку моди будуть костюми та сукні.

Таке вбрання здатне не лише тебе прикрасити, але й зігріти прохолодним осіннім вечором.

 

 

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Публикация от ОДЕЖДА ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ (@morandi.ua)

 

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Публикация от Стильная Одежда и Обувь (@_elena_stylish)

Color blocking

Ти можеш не підбирати по кольору сумку під туфлі або блузу під піджак. Будь сміливіше, пограй із кольором! Адже у моді – сolor blocking.

Секрет у тому, щоб в одному образі поєднати одяг різних, яскравих та контрастних кольорів. Їх може бути 2, 3 і навіть більше. Зелений+червоний, блакитний +жовтий, зелений+білий+фіолетовий – варіантів безліч!

При цьому, треба візуально створювати так звані кольорові блоки.

Не бійся експериментувати – це допоможе виглядати оригінально та свіжо!

 

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Публикация от ᴛʀᴇ̂s ɪʀᴍᴀ̃s (@tres_irmas)

 

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Публикация от Portrait Photographer (@missallaneous.media)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди осені
16.10.2020 13:35



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