Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі

Які жіночі піджаки та жакети зараз у моді? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі, які допоможуть тобі створити сучасний та стильний лук.
Обирай, який модий тренд тобі більше до вподоби, а ще краще – комбінуй одразу кілька трендів в одному образі.
Модні піджаки і жакети 2020
Оверсайз
Піджаки оверсайз, які виглядають так, наче ти тільки що забрала його у свого чоловіка, продовжують міцно триматися на модному олімпі.
От тільки в новому сезоня дизайнери пропонують не кидатися в крайнощі й обирати моделі лише на кілька розмірів більше, ніж зазвичай носиш зазвичай.
А от гігантські «парашути» поки краще залишити у шафах та на полицях магазинів – їхній час уже пройшов.
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Білий жакет
Білий жакет у стилі кежуал має бути в гардеробі кожної сучасної красуні.
По-перше, це нарядно і стильно.
По-друге, абсолютино універсально.
Він ще не раз тебе виручить, коли ти не знатимеш, що вдягнути до нових брюк, спідниці та навіть ніжної сукні.
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Піджак у клітинку
Клітинка залишається топовим принтом ось уже кілька сезонів поспіль. 2020 рік теж не став винятком.Також по темі: Модні джинси на осінь 2020: які моделі зараз у тренді Модні пальто на осінь 2020: трендові моделі Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі
Сміливо обирай піджак такого забарвлення, якщо хочешь отримати безпрограшний варіант, який чудово виглядатиме в численних кежуал-луках.
Поєднуй його з джинсовими шортами, спідницею-плісе або шортами.
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Подовжений жакет із поясом
Навіть якщо тобі дуже хочеться підкреслити свою тоненьку талію, від приталених піджаків поки що краще відмовитися.
А от подовжений жакет, перехоплений поясом, ти цілком можеш собі дозволити.
У цьому сезоні такі моделі були представлені у колекціях топових брендів, зокрема Fendi та Victoria Beckham.
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Укорочений піджак
Якщо тобі не подобаються довгі та обємні оверсайз-жакети, маємо чудову альтернативу.
Актуальними сьогодні є не не тільки піджаки наче з чужого плеча, але й лаконічні укорочені моделі.
Вони ідеально виглядатимуть на невисоких дівчатах, оскільки візуально зроблять талію вищою, а ноги – довшими.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.
Фото: Unsplash