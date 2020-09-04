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ICTV / Ранок / Модні куртки на осінь 2020: як утеплитися стильно / 04.09.2020 15:19
04.09.2020 15:19
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Модні куртки на осінь 2020: як утеплитися стильно


Модні куртки на осінь 2020 року – актуальні моделі з фото.

Уже зовсім скоро модниці змінять невагомі літні сукні на тепленькі куртки. На які саме моделі верхнього одягу варто звернути увагу восени 2020 року – ми розповімо в матеріалі.

Модні осінні куртки 2020

Куртка-жилет

Поки не настав сильний холод, хорошим вибором стане куртка-жилет на тонкій синтепоновій підкладці.

Її основна перевага – комфорт. Адже, завдяки відсутності рукавів, така куртка абсолютно не сковує рухів.

Щоб виглядати максимально стильно, поєднуй жилет із джинсами, прямими спідницями та навіть вечірніми сукнями.

 

 

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Куртка-бомбер

Об`ємна куртка-бомбер може стати основою твого осіннього casual-гардеробу.

Її головна особливість – гумки внизу куртки та манжетів, які надійно захищають від пронизливого вітру.

До речі, колись цю комфортну куртку винайшли для пілотів, через деякий час її облюбували спортсмени. І лише згодом вона стала частиною жіночого гардеробу. І ми цьому дуже раді.

 

 

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Анорак

Любиш небанальні луки? Тоді зверни увагу а куртку-анорак. Цьогоріч ця модель підкорила усі світові подіуми, тож може і тобі буде до смаку.

Особливості куртки-анорак:

  • Одягати її доведеться через голову, і це мінус. Якщо стане жарко, просто розстібнутися в тебе не вийже.
  • Анорак має велику кишеню-кенгуру – і це плюс. Адже прохолодним вечором ти зможеш зігріти руки.
  • Об`ємний капюшон за потреби допоможе cховатися від дощу чи вітру.

 

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Вовняні куртки з накладними кишенями

Практичні куртки з теплої вовни – один із найзатишніших трендів осені 2020.

Упевнені, якщо придбаєш собі таку – то неодмінно її полюбиш.

Щоб створити ідеальний повсякденний комплект, поєднуй вовняну куртку з яскравими брюками та джинсами.

 

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне осіннє взуття.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, модні тренди осені
04.09.2020 15:19



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