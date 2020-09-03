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ICTV / Ранок / На території Естонії діє два види паспортів: чому, і що таке “сірий” паспорт / 03.09.2020 18:20
03.09.2020 18:20
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На території Естонії діє два види паспортів: чому, і що таке “сірий” паспорт

Фото: Unsplash

Українець Денис три роки тому перебрався до Естонії. Перше, що його здивувало – це естонські гуртожитки. Чим саме здивували та скільки коштує проживання в них – читайте далі.

Маленька і затишна Естонія – прибалтійська перлина. Саме туди три роки тому переїхав наш сьогоднішній герой Денис. Він живе у місті Тарту, другому за величиною місті Естонії. Хлопець закінчив тут магістратуру й проживе тут з 2017-го року.

Навчання в Естонії: класні гуртожитки та стипендії для іноземців

Хоч з моменту переїзду минуло вже три роки, українець добре пам’ятає, що здивувало його чи не найбільше в новій країні – це місцеві студентські гуртожитки. У порівнянні з українськими – небо і земля..

– Хоч гуртожитки там і дорожчі, ніж українські, але умови набагато кращі. Гуртожиток, наприклад, коштує в районі 90-100 євро на місяць разом з комуналкою. У гуртожитках умови не гірші, ніж в Україні квартири, а, може, навіть і кращі, – розповідає Денис.  

100 євро на місяць за гуртожиток – для багатьох українських студентів сума непідйомна, але якщо студенти з України навчаються в Естонії, то можуть дозволити собі подібну розкіш.

– Оплата гуртожитку і продуктів – це не проблема, тому що Естонія дає стипендію іноземним студентам, особливо студентам із пострадянських країн. Стипендія покриває всі витрати і на гуртожиток, і на харчування, й навіть ще залишається, – каже Денис.

Два види паспортів у Естонії

Естонія, як і Україна, входила до складу Радянського Союзу. Після його розпаду на території країни почало діяти два види паспортів.

– Коли відбувся розпад Радянського Союзу, в Естонії, так само, як і в Латвії, ввели два типи паспортів. Бо приблизно третиною населення Естонії були росіяни, які емігрували після Другої світової війни. Для того, щоб отримати паспорт громадянина Естонії, треба було скласти екзамен з естонської мови та історії. Але велика частина росіян не склала екзамен та отримала так званий сірий паспорт, – розповів емігрант. 

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Сірий паспорт – це щось на зразок посвідки на проживання. Люди, які його мають, можуть жити на території країни та працювати. Однак вони позбавлені деяких прав, які є у людей зі звичайним паспортом.

Яких саме? Та чому в Естонії англійська витіснила російську мову?

І як країна бореться з коронавірусом?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Катарі не п’ють алкоголь.

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Теги: емігранти, Естонія, закордон
03.09.2020 18:20



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