Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Келих дешевого пива в Катарі коштує понад 300 грн? / 25.08.2020 17:34
25.08.2020 17:34
Поділитися

Келих дешевого пива в Катарі коштує понад 300 грн?


Український емігрант розповів про життя в Катарі.

Олексій Кобзар, колишній журналіст нашої програми, сьогодні живе в Катарі. Він розповість, чому жителі Катару полюбляють змагатись одне з одним за красу та розкіш. А також, чому в Катарі обмежують продаж алкоголю, і купити його можна лише в декількох місцях і за великі гроші.

Катарці полюбляють мірятись рівнем розкоші

– Араби по своїй натурі – трохи показушники, для них картинка – важливіша за сутність. Так, у центрі Катару з’явилися такі багатоповерхівки-хмарочоси, вони дуже красиві й покликані показати статус їхнього власника, – каже Олексій.

Змагаються жителі Катару не лише у висоті й розкоші хмарочосів, а й у більш буденних речах, наприклад – хто ж гарнішу дівчину приведе в ресторан чи на вечірку.

Також по темі: Українець в Катарі. Як емігранту живеться в найгарячішій коронавірусній точці світу Українська емігрантка відверто про освіту в Німеччині Ким українці працюють в Катарі?

Деякі місцеві клуби, бари та ресторани користуються тим, що чоловіки люблять жіноче оточення, тому раз на тиждень влаштовують так звані дівочі вечори – роблять для красунь вільний вхід і безкоштовно пригощають їх коктейлями.

Чому катарці не п’ють алкоголю

Катар – мусульманська країна і, як в багатьох мусульманських країнах, тут не схвалюють вживання алкоголю та обмежують його продаж.

– Одного разу була така одна ситуація, коли в супермаркеті я здалеку побачив пляшку, яка мені нагадала пиво. Підходжу – це справді пиво, але безалкогольне. Уявіть, вони продають у супермаркетах тільки безалкогольне пиво. Доступу до алкоголю немає, але все-таки є декілька легальних шляхів його роздобути, – каже Олексій.

Чи не єдине місце в Катарі, де наливають – це бари та ресторани при готелях, які належать до міжнародної мережі. В них є спеціальна ліцензія, і споюють вони найчастіше туристів, – за словами Олексія, місцеві там з’являються рідко.

Наступна інформація може шокувати українців – Олексій розказав, скільки коштує в таких готелях алкоголь:

– За келих або пляшку пива у вас попросять 40-50 ріалів щонайменше. 50 реалів, на секундочку, це 350-360 гривень. І це звичайне пиво. Приблизно стільки ж треба заплатити за найдешевший шот якогось міцного алкоголю.

Що ще входить до мусульманської “забороночки” та чому ліцензію на алкоголь отримати в Катарі майже неможливо?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали про те, як в Катарі піклуються про корінних жителів.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Катар
25.08.2020 17:34



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати