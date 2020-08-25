Келих дешевого пива в Катарі коштує понад 300 грн?

Український емігрант розповів про життя в Катарі.

Олексій Кобзар, колишній журналіст нашої програми, сьогодні живе в Катарі. Він розповість, чому жителі Катару полюбляють змагатись одне з одним за красу та розкіш. А також, чому в Катарі обмежують продаж алкоголю, і купити його можна лише в декількох місцях і за великі гроші.

Катарці полюбляють мірятись рівнем розкоші

– Араби по своїй натурі – трохи показушники, для них картинка – важливіша за сутність. Так, у центрі Катару з’явилися такі багатоповерхівки-хмарочоси, вони дуже красиві й покликані показати статус їхнього власника, – каже Олексій.

Змагаються жителі Катару не лише у висоті й розкоші хмарочосів, а й у більш буденних речах, наприклад – хто ж гарнішу дівчину приведе в ресторан чи на вечірку.

Деякі місцеві клуби, бари та ресторани користуються тим, що чоловіки люблять жіноче оточення, тому раз на тиждень влаштовують так звані дівочі вечори – роблять для красунь вільний вхід і безкоштовно пригощають їх коктейлями.

Чому катарці не п’ють алкоголю

Катар – мусульманська країна і, як в багатьох мусульманських країнах, тут не схвалюють вживання алкоголю та обмежують його продаж.

– Одного разу була така одна ситуація, коли в супермаркеті я здалеку побачив пляшку, яка мені нагадала пиво. Підходжу – це справді пиво, але безалкогольне. Уявіть, вони продають у супермаркетах тільки безалкогольне пиво. Доступу до алкоголю немає, але все-таки є декілька легальних шляхів його роздобути, – каже Олексій.

Чи не єдине місце в Катарі, де наливають – це бари та ресторани при готелях, які належать до міжнародної мережі. В них є спеціальна ліцензія, і споюють вони найчастіше туристів, – за словами Олексія, місцеві там з’являються рідко.

Наступна інформація може шокувати українців – Олексій розказав, скільки коштує в таких готелях алкоголь:

– За келих або пляшку пива у вас попросять 40-50 ріалів щонайменше. 50 реалів, на секундочку, це 350-360 гривень. І це звичайне пиво. Приблизно стільки ж треба заплатити за найдешевший шот якогось міцного алкоголю.

Що ще входить до мусульманської “забороночки” та чому ліцензію на алкоголь отримати в Катарі майже неможливо?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали про те, як в Катарі піклуються про корінних жителів.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.