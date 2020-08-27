Купляєте тварину через інтернет? Як захиститись від шахраїв

Якщо ви вирішили придбати для себе чи на подарунок собаку або кота, будьте обережні. Вас можуть кинути.

Так-так. Навіть із тваринами. Ми розповімо, як працюють шахраї та як від них вберегтись.

Породисте, але вдвічі дешевше: які можуть бути небезпеки?

Олександр наважився зробити дружині сюрприз на Новий рік, дуже довго в інтернеті обирав для коханої кошеня, породисте, шотландське. Чоловік знайшов тваринку у Рівному. Вдвічі дешевше, ніж пропонували у столиці. Котика замовив, його передали автобусом.

– Через два дні ми зрозуміли, що нам прислали не котика, а кішечку. Після поїздки до ветеринара нас розчарували в тому плані, що в кошеняти і дистрофія, тобто воно мало їло, вушні кліщі та навіть лишаї. Там 70 на 30, що кошеня може померти, – каже Олександр Дейнега.

Як карликовий пудель виріс у величеньку таксо-пуделиху

«Кота в мішку» на столичному Подолі придбала собі і Юлія, точніше, пуделя. Жінка розповідає, дуже хотіла карликову породу, її запевнили це саме те, що вона шукає.

– Я купила її, купила їй місце, таке глибоке з бортиками. І ось проходить місяць, другий і моя карликова пуделиха починає з того лежака випадати, як знаєте, тісто на пиріжки. І виросла ця пуделиха в середнього такого таксо-пуделя. Тіло в неї було непропорційне, лапки короткуваті, але від цього я її не перестала любити, – розповідає Юлія Сурікова-Ганська.

Експерти не радять купувати породистих чотирилапих в інтернеті.

Але що робити, якщо ви все ж купили тварину онлайн? Чи можна в таких випадках звертатись до поліції?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купляти товари в інтернеті.

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