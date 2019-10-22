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ICTV / Ранок / Домашні тварини сусідів заважають спати: що робити? / 22.10.2019 16:08
22.10.2019 16:08
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Домашні тварини сусідів заважають спати: що робити?

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Що робити, якщо сусідські тварини псують вам життя? Куди звертатись та кого звинувачувати – дізнаєтесь із матеріалу.

– Є правила дотримання тиші. Власники домашніх улюбленців не повинні порушувати їх. У законі передбачено, що з 22.00 до 8 ранку власник улюбленця повинен забезпечувати режим тиші. Його тваринка не повинна заважати іншим людям, які проживають у багатоповерховому будинку, – розповів адвокат Юрій Рожков.

Якщо сусідські півні не дають вам спати, кіт сусіда пошкодив двері, або через сусідських тварин задихається увесь будинок, тоді збирайте докази і звертайтесь до правоохоронців.

–Спочатку викликаємо поліцію, а вона буде викликати всі інші служби. Або можете самостійно йти по інших інстанціях, писати в санепідемстанцію та різні служби, ­– радить адвокат.

Якщо тварина не зареєстрована

Важче буде добитися правди, якщо тварина не зареєстрована, каже експерт Марія Микитюк.

Взяти тих же півнів. Законодавством України ветеринарний паспорт для птахів не передбачений.

– Це регулюється законом, якщо є ветеринарний паспорт. Якщо немає ветеринарного протоколу, ветпаспорту  та ознак приналежності, то навіть  немає сенсу викликати поліцію, – розповіла експерт із тварин Марія Микитюк.

Як домовгтись відшкодування

Щоб домогтись відшкодування, потрібно довести реальність причиненої моральної шкоди: зібрати усі медичні довідки, догану з роботи за запізнення, пройти експертизу, яка виявить вплив ситуації на вашу нервову систему.

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Але, як сказав адвокат, моральне відшкодування виявиться значно меншим, ніж ви очікували.

Суд, як правило, задовольняє приблизно 20 % від тієї суми, яку було заявлено в судовому позові.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як роботодавці кидають на гроші.

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Теги: гаряча тема, домашні тварини
22.10.2019 16:08
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