Довічне працевлаштування і безкоштовна комуналка: чому “своїм” у Катарі бути вигідно

Чи до смаку емігрантам життя в Катарі? Олексій ще рік тому працював у програмі Ранок у Великому Місті й розповідав глядачам про особливості життя в різних країнах. А сьогодні він живе в Катарі та розповість глядачам Ранку у Великому Місті про цю країну вже як емігрант.

Чим відрізняється життя в Катарі приїжджих та корінних жителів?

Чому громадянина країни неможливо звільнити з роботи? Чому місцеві не платять за комунальні послуги? І чому вони отримують втричі більшу зарплатню, ніж експати (по-нашому – заробітчани)?

Чому “своїм” в Катарі бути вигідно

Корінних жителів у Катарі небагато. Настільки небагато, що знайти справжнього катарського громадянина серед усіх – все одно, що зустріти голлівудську зірку в українському селі.

–‌ Населення Катару –‌ приблизно 2 млн 800 тисяч, але знайти поміж цього населення корінного катарця з громадянством, паспортом та місцем народження тут –‌ справа дуже важка. Бо катарців тут усього лише 12% –‌ це приблизно 300 тисяч населення, –‌ каже Олексій.

Не всі, хто народжується в Катарі, стають громадянами цієї країни. Цей статус переходить у спадок лише від батька.

Дитина може успадкувати катарське громадянство татка, навіть, якщо вона народилася в іншій країні.

Плюшки для справжніх катарців

12% громадян від усього населення країни – це зовсім небагато. І з цими 12 відсотками, що називається, “носяться”. По-перше, їм безкоштовно виділяють землю.

–‌ І не просто виділяють землю, а дають безвідсоткову позику до 1 млн катарських реалів –‌ це приблизно 7 млн гривень. Ця позика‌ абсолютно безкоштовна і діє протягом 35 років, тобто дуже лояльно і не треба нічого переплачувати. Якщо людина, яка взяла позику, помирає, тоді майно та будинок переходить спадкоємцям. Але платити державі вже не треба. Держава пробачає цей борг, –‌ каже Олексій.

Пробачає держава своїм людям навіть комуналку, за словами Олексія, громадяни країни від виплат за газ, воду та електроенергію звільняються.

Як в Катарі з роботою: для своїх і чужих

У громадян Катару і з роботою все “в шоколаді”. І справа не лише в хороших зарплатах, а й у довічному працевлаштуванні.

–‌ Катарців взагалі не можуть звільнити: тобто якщо ти влаштувався на роботу, то або виходиш на пенсію, або тебе виносять вперед ногами, або сам вирішуєш піти.

Ну і вишенька на торті – це місцеві зарплати. Їх навіть приїжджим заробітчанам платять непогані, ну а громадянам Катару втричі більші, ніж “непогані”.

А які “плюшки” для заробітчан в цій країні? Їх, запевняє Олексій, теж немало.

Детальніше про це дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці живуть у Йорданії.

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