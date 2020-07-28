Українець в Катарі. Як емігранту живеться в найгарячішій коронавірусній точці світу

Ситуація з коронавірусом у Катарі –‌ як живеться в країні під час пандемії.

Ще рік тому наш колега Олексій Кобзар вирушав у різні країни, аби познайомити глядачів Ранку у Великому місті з закордонним життям.

А сьогодні він познайомить нас із черговою країною, але вже не як журналіст, а як емігрант.

Рік тому Олексій перебрався жити до екзотичної країни Катар, а ще став героєм нашої постійної рубрики Емігранти. Сьогодні він розкаже, як Катар бореться з коронавірусом.

Як в Катарі борються з коронавірусом

Станом на 22 липня кількість інфікованих на COVID-19 в Катарі складала майже 108 тисяч людей.

Здавалося б, цифра не така вже і велика, порівняно з багатьма іншими країнами, однак це якщо не брати до уваги, що загальна кількість населення Катару не досягає навіть трьох мільйонів.

–‌ Катар –‌ найгарячіша точка на планеті просто зараз у питаннях, що стосуються коронавірусної інфекції COVID-19. Для розрахунку цього показника береться загальна кількість інфікованих на кожен мільйон населення. Так от тільки уявіть – у Катарі ця цифра 37 тисяч, –‌ каже Олексій.

Справи втричі гірші, аніж у буремній «коронавірусній» Америці

Сполучені Штати Америки вже декілька місяців посідають першу сходинку у світі за загальною кількістю інфікованих на COVID-19.

22 липня цифра перетнула позначку 4 мільйони людей. Однак, якщо рахувати хворих на кожен мільйон населення, то ситуація в США менш загрозлива, ніж у Катарі.

Адже там на мільйон припадає близько 12 тисяч хворих, а в Катарі – 37 тисяч. В Україні ж станом на 12 липня виявлено понад 1400 людей на кожен мільйон.

За словами Олексія, Катар дуже активно перевіряє населення на наявність коронавірусу – тестують по-максимуму. До того ж абсолютно безкоштовно. Те ж саме стосується і лікування.

– Наприклад, на початку пандемії я захворів на ГРВІ, і, перестрахувавшись, вирішив піти у лікарню і пройти цей тест. Мене прийняли безкоштовно, навіть не спитали про страховку, навіть від ГРВІ пігулки я отримав безкоштовно, –‌ розповідає хлопець.

Грошей за тестування і ліки не взяли, а от посидіти 5 годин у черзі українцю довелося. Однак на те була поважна причина, за словами нашого героя кабінети клініки дезінфікували чи не після кожного відвідувача. Крім того, персонал уважно контролював, аби всі були в масках.

Додаток проти COVID-19, що відстежує ваші контакти

У Катарі розробили спеціальний, обов’язковий для всіх мобільний додаток, за допомогою якого можна дізнатися, де є або була людина і з ким спілкувалася..

– Коли виходиш із домівки, його обов’язково треба вмикати. Працює він дуже просто: слідкує за вашими переміщеннями по місту, по країні і якщо ненароком хтось захворіє, то тоді влада може, маючи доступ до всієї цієї інформації, легко знайти, з ким захворіла людина була у контакті, –‌ каже Олексій.

Як Катар повертається до нормального життя і чи вдається йому здолати епідемію?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Данії.

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