Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Українець в Катарі. Як емігранту живеться в найгарячішій коронавірусній точці світу / 28.07.2020 18:35
28.07.2020 18:35
Поділитися

Українець в Катарі. Як емігранту живеться в найгарячішій коронавірусній точці світу

Фото: Pixabay

Ситуація з коронавірусом у Катарі –‌ як живеться в країні під час пандемії.

Ще рік тому наш колега Олексій Кобзар вирушав у різні країни, аби познайомити глядачів Ранку у Великому місті з закордонним життям.

А сьогодні він познайомить нас із черговою країною, але вже не як журналіст, а як емігрант. 

Рік тому Олексій перебрався жити до екзотичної країни Катар, а ще став героєм нашої постійної рубрики Емігранти. Сьогодні він розкаже, як Катар бореться з коронавірусом. 

Як в Катарі борються з коронавірусом

Станом на 22 липня кількість інфікованих на COVID-19 в Катарі складала майже 108 тисяч людей.

Здавалося б, цифра не така вже і велика, порівняно з багатьма іншими країнами, однак це якщо не брати до уваги, що загальна кількість населення Катару не досягає навіть трьох мільйонів. 

 –‌ Катар –‌ найгарячіша точка на планеті просто зараз у питаннях, що стосуються коронавірусної інфекції COVID-19. Для розрахунку цього показника береться загальна кількість інфікованих на кожен мільйон населення. Так от тільки уявіть – у Катарі ця цифра 37 тисяч, –‌ каже Олексій. 

Справи втричі гірші, аніж у буремній «коронавірусній» Америці

Сполучені Штати Америки вже декілька місяців посідають першу сходинку у світі за загальною кількістю інфікованих на COVID-19.

22 липня цифра перетнула позначку 4 мільйони людей. Однак, якщо рахувати хворих на кожен мільйон населення, то ситуація в США менш загрозлива, ніж у Катарі.

Також по темі: Чому в Йорданії ви ніколи не посидите на гучних застіллях? Розповідає українська емігрантка Казкове Балі: український емігрант про життя на райському острові Сонячний Єгипет. Українська емігрантка відверто про країну

Адже там на мільйон припадає близько 12 тисяч хворих, а в Катарі – 37 тисяч. В Україні ж станом на 12 липня виявлено понад 1400 людей на кожен мільйон. 

За словами Олексія, Катар дуже активно перевіряє населення на наявність коронавірусу – тестують по-максимуму. До того ж абсолютно безкоштовно. Те ж саме стосується і лікування. 

 – Наприклад, на початку пандемії я захворів на ГРВІ, і, перестрахувавшись, вирішив піти у лікарню і пройти цей тест. Мене прийняли безкоштовно, навіть не спитали про страховку, навіть від ГРВІ пігулки я отримав безкоштовно, –‌ розповідає хлопець. 

Грошей за тестування і ліки не взяли, а от посидіти 5 годин у черзі українцю довелося. Однак на те була поважна причина, за словами нашого героя кабінети клініки дезінфікували чи не після кожного відвідувача. Крім того, персонал уважно контролював, аби всі були в масках. 

Додаток проти COVID-19, що відстежує ваші контакти

У Катарі розробили спеціальний, обов’язковий для всіх мобільний додаток, за допомогою якого можна дізнатися, де є або була людина і з ким спілкувалася.. 

 – Коли виходиш із домівки, його обов’язково треба вмикати. Працює він дуже просто: слідкує за вашими переміщеннями по місту, по країні і якщо ненароком хтось захворіє, то тоді влада може, маючи доступ до всієї цієї інформації, легко знайти, з ким захворіла людина була у контакті, –‌ каже Олексій.

Як Катар повертається до нормального життя і чи вдається йому здолати епідемію?

Детальніше дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Данії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Катар, Олексій Кобзар
28.07.2020 18:35



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати