Ким українці працюють в Катарі?

Катар – заможна і дуже приваблива для заробітчан країна. Однак чи радо Катар приймає іноземців, які хочуть попрацювати там? Про це розповіла українка Інна, яка зараз там працює.

Дівчина змінила європейський спосіб життя на східний. Ні, не вийшла там заміж і не прийняла Іслам, а просто приїхала працювати в один із салонів краси катарської столиці Дохи.

Катар – маленька арабська держава з великими прибутками. Але якихось півстоліття тому ця країна навіть не мріяла про багатство та незалежність.

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До 1971 року Катар був під протекторатом Великої Британії, а до 1939 року тут навіть не здогадувались про величезні запаси чорного золота в недрах маленької тоді ще залежної землі.

Як отримати роботу в Катарі?

Населення усієї держави трохи менше, ніж у Києві. До речі, киянину, як і будь-якому іншому українцю, приїхати в Катар не так складно, адже з цією країною в нас діє безвізовий режим.

Якщо Катар сподобається, то за ці 90 днів можна спробувати затриматися, наприклад, знайти собі роботу.

«Коли приїжджаєш у країну, можна пройти співбесіду – тоді вже роботодавець дасть візу. Без візи в країні ніяк», – розповіла українка.

Працевлаштуватися в Катарі можна прямо з України: пошукати вакансії в інтернеті або звернутися до агенцій, які допоможуть знайти роботу.

Як отримати ID-карту в Катарі та скільки це буде коштувати? Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим бізнес в Австрії відрізняється від українського.

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