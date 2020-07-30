Модні імена: як назвати дитину у 2020 році

Які імена найпопулярніші у 2020 році? Якщо ти чекаєш на поповнення в родині, то точно ставиш собі питання – як назвати малюка.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе список найбільш модних імен для хлопчиків та дівчат. Читай та обирай, яке тобі до вподоби.
Як назвати дитину у 2020 році – ТОП модних імен
Як назвати дівчинку в 2020 році – модні імена
- Софія
- Анастасія
- Анна
- Марія
- Аліса
- Вікторія
- Вероніка
- Поліна
- Луна
Як назвати хлопчика у 2020 році – модні імена
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- Артем
- Матвій
- Максим
- Давид
- Нікіта
- Михайло
- Данило
- Богдан
- Андрій
- Олександр
- Іван
- Василь
Як назвати дитину в 2020 році – оригінальні імена
Якщо хочеться дати сину або доньці більш оригінальне ім’я, можна звернути увагу на такі варіанти.
Оригінальні імена для дівчаток
Сіма, Василина, Заріна, Агнія, Камілла, Амелія, Летиція, Стефанія, Шарлотта, Карла.
Оригінальні імена для хлопчиків
Ерік, Ернест, Лукас, Роберт, Герман, Едвард, Андріан, Клім, Домінік, Патрік.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар вагітності по місяцях.
Фото: Unsplash
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30.07.2020 14:59
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