Календар вагітності по місяцях – як розвивається малюк

Чекаєш на поповнення в родині? Ранок у Великому Місті підготував для тебе Календар вагітності по місяцях. У ньому детально розказано, як розвивається дитина протягом цих дивовижних 9 місяців.

Календар вагітності по місяцях

1 місяць вагітності

Перший місяць вагітності зазвичай проходить непомітно для жінки. Майбутня мама дізнається про неї лише після затримки менструації.

Цей час надзвичайно важливий для розвитку ембріону. Адже саме на 3-4 тижні закладаються мозок і нервова система дитини, та починає битися його малесеньке серце. Також формуються зачатки ручок, ніжок, вушок та оченят.

Зараз довжина майбутнього малюка – близько 1,5 – 2,5 мм. Якщо подивитися на нього під великим збільшенням, він буде схожий він на ягоду малини.

2 місяць вагітності

У жінки починає змінюватися гормональний фон. Через це можуть виникати нудота, блювота та інші неприємні симптоми. Нерідко виникає відраза від страв, які раніше були улюбленими.

Другий місяць вагітності – це час, коли у ембріона закладаються всі внутрішні органи, кровоносна система, а також пальчики на руках.

Малюк уперше починає рухатись, але мама ще не може цього помітити.

Зріст майбутньої дитини на другому місяці складає 22-30 мм. А важить він близько 4 грамів.

3 місяць вагітності

Токсикоз посилюється, майбутня мама може страждати від нудоти, сильно реагувати на запахи. Можуть спостерігатися різкі перепади настрою.

Молочні залози жінки починають збільшуватися.

Саме в цей час утворюється плацента, яка забезпечує міцний зв’язок між мамою і малюком.

На 3 місяці визначаються статеві ознаки та колір очей малюка.

Він уже може стискати крихітну долоньку в кулачок.

Майбутня дитина починає реагувати на світло, шум, тепло. А ще – здатна відчувати біль.

Наприкінці третього місяця вагітності в дитини сформовані майже всі органи та системи. Після цього ембріон починають називати плодом.

4 місяць вагітності

Самопочуття майбутної мами суттєво покращується, токсикоз зменшується або зникає.

Оточуючі починають помічати животик, що вже дещо округлився.

Найчастіше саме на 4 місяці вагітності жінка вперше відчуває, як рухається малюк.

Зараз шкіра плода покрита ніжним пушком. У нього з’являється смоктальний рефлекс – і він починає смоктати пальчик.

На четвертому місяці формуються статеві органи майбутньої дитини.

Малюк чує серцебиття мами і та прислухається до її пульсу. Він уже реагує на зміни настрою мами, що проявляється на вже сформованій міміці. Тож дуже важливо уникати стресів та негативних емоцій.

Розмір дитини плода може бути навіть більше, ніж твоя долоня!

5 місяць вагітності

Живіт майбутньої мами починає швидко рости, і в оточуючих уже не залишається сумнівів щодо твоєї вагітності.

З 18 тижня рухи дитини стають дуже помітними.

На п’ятому тижні голівка плоду виглядає непропорційно великою. Але все це тому, що зараз особливо активно розвивається його мозок. А ще малюк починає трохи бачити, чує, як біжить кров по судинах мами та може навіть розрізняти її голос!

На 20 тижні вагітності за допомогою стетоскопа можна вперше почути, як б’ється малесеньке серце дитини.

6 місяць вагітності

Живіт мами починає рости ще активніше. У цей період шкірі доводиться швидко розтягуватись. Тож дуже важливо користуватися кремами, які запобігають утворенню розтяжок.

У цей період повністю формуються ричи обличчя дитини. Тепер воно таке, яким ви і побачите його під час народження!

Наприкінці 6 місяця малюк важить уже близько 600 грамів, а його зріст складає 30 сантиметрів.

Діти, які передчасно народжуються на 6 тижні, при належному догляді цілком можуть вижити.

7 місяць вагітності

Матка сильно збільшується і починає підтискати діафрагму. Це викликає у майбутньої мами задишку, особливо при фізичному навантаженні. У цей час також можуть з’явитися виділення молозива з грудей – так організм готується годувати малюка.

Вага плода складає вже трохи більше кілограма. Він уже майже повністю сформований, у нього працюють усі органи та системи. А рухи вперше може відчути не лише мама, але й інші рідні люди.

Кора головного мозку вже має розвинені звивини, а його вага продовжує активно збільшуватися.

Через великі розміри, плоду доводиться зайняти постійне положення. Найбільш фізіологічним вважається головне передлежання, тобто коли малюк лежить голівкою вниз.

8 місяць вагітності

Організм майбутньої мами починає готуватися до пологів. Виникають тренувальні перейми.

Малюк вже здатен дихати, спати і навіть… бачить сни.

У легенях накопичується достатня кількість сурфактанта – це речовина, необхідна для самостійного дихання.

Дитина уже чудово чує все, що відбувається навколо. А ще – починає розрізняти голоси не лише мами, але й інших членів родини.

Кістки черепа зараз м’які і податливі. Це потрібно для того, щоб голівка могла пройти крізь родові шляхи.

9 місяць вагітності

Дно матки опускається. Тому майбутня мама починає краще себе почувати. Їй стає легше дихати, проходить печія.

Тренувальні перейми стають дедалі сильнішими й частішими.

Зникає пушок, який покривав тіло малюка. А його щічки збільшуються і стають пухкенькими.

Наприкінці 9 місяця вага малюка стрімко збільшується – на 25-30 грамів на день.

Мамі варто тримати напоготові сумку для пологового будинку, де має бути спаковано все необхідне. Адже довгоочікувана зустріч із малюком відбудеться вже зовсім скоро!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходять пологи у Франції.

Аліна Литвиненко

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