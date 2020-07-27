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ICTV / Ранок / Позитивні новини: що цікавого відбувається у світі / 27.07.2020 14:10
27.07.2020 14:10
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Позитивні новини: що цікавого відбувається у світі

Фото: Unsplash

Позитивні новини потрібні кожній людині. Адже вони допомагають дивитися на світ із оптимізмом.  

Що доброго днями сталося в Україні та світі – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Позитивні новини України та світу

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Днями в Україні ухвалили закон, згідно з яким збільшиться допомога сім’ям із дітьми. Відтепер на одну дитину приходитиметься 130% прожиткового мінімуму, а не 115%.

Також зросте відсоток фінансової допомоги малозабезпеченим сім’ям. Родини, де є двоє і більше дітей, будуть отримувати на 20% більше.

дитина фото

Фото: Unsplash

Рибні відходи замінять пластик?

Молода дизайнерка з Великої Британії Люсі Г’юз провела понад сотню експериментів і створила матеріал із рибних відходів та водоростей, який цілком може замінити пластик.

Напівпрозорий продукт можна використовувати одноразово, а ще він повністю розкладається у сміттєвих баках за кілька тижнів.

Цей винахід безпечний для навколишнього середовища. Тож, можливо, незабаром він з’явиться і в наших краях.

поліетиленовий пакет фото

Фото: Unsplash

Ідентифікація домашніх тварин

У Китаї розробили технологію, яка дозволяє розпізнавати домашніх улюбленців за відбитком носика.

Достатньо просто сфотографувати вихованця в анфас.

Ця технологія може стати хорошою альтернативою для чіпування тварин, а ще вона допоможе розпізнавати загублених. Це ж так прекрасно!

собака фото

Фото: Unsplash

Антивірусні джинси

Швейцарські вчені створили джинси, які захищають від вірусів. Технологію Viroblock почали розробляти ще з 2013 року, але зараз процес значно пришвидшився.

Першою успішно пройшла дослідження джинсова тканина. На неї нанесли спеціальне покриття, яке знищує віруси. І це справді працює. Тож тепер готується ціла колекція захисного одягу.

джинси фото

Фото: Unsplash

Пакети, які розкладаються у морській воді

Тим часом у Японії створили пакети з рослинних інгредієнтів, які зможуть самостійно розкладатися у морській воді.

Також по темі: Позитивні новини: що хорошого відбувається у світі Позитивні новини, які піднімають настрій Позитивні новини, які покращують настрій

А це означає, що таким чином ми наближаємося до поступового очищення  планети. Однак тут є лише один мінус: коштуватимуть еко-пакети у кілька разів більше, ніж звичайні.

море фото

Фото: Unsplash

На сьогодні у нас все. Кожного дня у світі відбувається багато прекрасного. Намагайся помічати це.

Нагадаємо, раніше ми розповідали позитивні новини, які відбулися в Україні та світі за період карантину.

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Теги: Алла Гичка, карантин, коронавірус, новини
27.07.2020 14:10



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