Позитивні новини: що цікавого відбувається у світі

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Позитивні новини потрібні кожній людині. Адже вони допомагають дивитися на світ із оптимізмом.
Що доброго днями сталося в Україні та світі – читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Позитивні новини України та світу
Допомога малозабезпеченим сім’ям
Днями в Україні ухвалили закон, згідно з яким збільшиться допомога сім’ям із дітьми. Відтепер на одну дитину приходитиметься 130% прожиткового мінімуму, а не 115%.
Також зросте відсоток фінансової допомоги малозабезпеченим сім’ям. Родини, де є двоє і більше дітей, будуть отримувати на 20% більше.
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Рибні відходи замінять пластик?
Молода дизайнерка з Великої Британії Люсі Г’юз провела понад сотню експериментів і створила матеріал із рибних відходів та водоростей, який цілком може замінити пластик.
Напівпрозорий продукт можна використовувати одноразово, а ще він повністю розкладається у сміттєвих баках за кілька тижнів.
Цей винахід безпечний для навколишнього середовища. Тож, можливо, незабаром він з’явиться і в наших краях.
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Ідентифікація домашніх тварин
У Китаї розробили технологію, яка дозволяє розпізнавати домашніх улюбленців за відбитком носика.
Достатньо просто сфотографувати вихованця в анфас.
Ця технологія може стати хорошою альтернативою для чіпування тварин, а ще вона допоможе розпізнавати загублених. Це ж так прекрасно!
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Антивірусні джинси
Швейцарські вчені створили джинси, які захищають від вірусів. Технологію Viroblock почали розробляти ще з 2013 року, але зараз процес значно пришвидшився.
Першою успішно пройшла дослідження джинсова тканина. На неї нанесли спеціальне покриття, яке знищує віруси. І це справді працює. Тож тепер готується ціла колекція захисного одягу.
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Пакети, які розкладаються у морській воді
Тим часом у Японії створили пакети з рослинних інгредієнтів, які зможуть самостійно розкладатися у морській воді.
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А це означає, що таким чином ми наближаємося до поступового очищення планети. Однак тут є лише один мінус: коштуватимуть еко-пакети у кілька разів більше, ніж звичайні.
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На сьогодні у нас все. Кожного дня у світі відбувається багато прекрасного. Намагайся помічати це.
Нагадаємо, раніше ми розповідали позитивні новини, які відбулися в Україні та світі за період карантину.
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27.07.2020 14:10
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