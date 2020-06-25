Позитивні новини: що хорошого відбувається у світі

Позитивні новини потрібні кожній людині. Адже вони допомагають дивитися на світ із оптимізмом.

Що доброго днями сталося в Україні та світі? У цьому матеріалі ми зібрали для тебе хороші новини останніх днів.

Позитивні новини України та світу

Антикоронавірусні спортзали

В Американському штаті Каліфорнія з`явилися особливі антикоронавірусні спортзали, де люди можуть безпечно займатися фізичною активністю.

Простір поділено на спеціальні капсули, відділені прозорою плівкою. У кожній кабінці одночасно може знаходитись лише одна людина.

Там є все необхідне для занять спортом – тренажер, набір гантель та інше обладнання.

Польоти в Туреччину

Україна і Туреччина збираються відновити авіасполучення вже з 1 липня. Тож надія на відпустку в форматі all-inclusive усе ще є.

По прильоту до країни туристам доведеться пройти тест на коронавірус в аеропорту. Але платити нічого не доведеться – Туреччина тестуватиме своїх гостей безкоштовно.

Інтерактивна мапа від МЗС

В інтернеті з`явилася інтерактивна карта від Міністерства закордонних справ, на якій можна перевірити режим в’їзду громадян України до різних країн.

Наразі вона працює в тестовому режимі, але вже зараз зрозуміло, що це зручна річ.

Натиснувши на потрібну країну, можна дізнатися детальні умови режиму і знайти контакти українських посольств і консульств у державі.

Соняшник-рекордсмен

Цьогоріч в Україні прогнозують рекордний врожай соняшнику.

Оцінки врожайності у 2020 році складає 26 центнерів з гектару, а валовий врожай очікується на рівні 16,1 млн тонн.

Варто нагадати, що за обсягами виробництва соняшнику у 2019 році України посіла перше місце в світі. Схоже, що цього року нашим аграріям вдасться повторити цей результат.

Захід сонця в космосі

У NASA змоделювали, як може виглядати захід сонця на інших планетах – як у Сонячній системі, так і за її межами.

З`ясувалося, що захід сонця на Урані та Марсі дещо нагадує той, що ми щодня спостерігаємо на Землі.

Тепер це захопливе видовище може побачити кожен – і навіть у космос летіти не доведеться.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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