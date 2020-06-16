Позитивні новини, які покращують настрій

Позитивні новини потрібні усім нам. Вони допомагають із оптимізмом дивитися вперед і роблять світ цікавішим.

Що ж хорошого днями сталося в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зібрали для тебе добрі новини та зараз усе розкаже.

Позитивні новини України та світу

Захар Беркут в Америці

Історичну стрічку україно-американського виробництва Захар Беркут покажуть у Канаді та США.

Права на показ у цих країнах купила компанія зі Сполучених Штатів Shout Factory.

“Українське кіно дуже рідко з’являється на екранах американських і канадських глядачів. І ми пишаємося, що можемо познайомити Північну Америку з нашими фільмами. Історія, яку розповідає фільм, зрозуміла і близька кожному – боротьба за свою свободу, свої права і свою землю. А ще – це дуже красиве кіно, адже зйомки проходили в Карпатах. Сподіваємося, що глядачі будуть задоволені”, – розповів менеджер із міжнародних продажів FILM.UA Євген Драчев.

Безпечні області

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав регіони України, безпечні для відпочинку.

Поїхати у відпустку без високого ризику наразі можна в 4 області: Одеську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську.

Лавандове поле

Під Києвом з`явиться величезне лавандове поле.

Аж 25 тисяч кущів лаванди наразі висаджують на території дендропарку Добропарк.

Тож уже наступного року поринути в атмосферу французького Провансу та зробити яскраві фото для Інстаграму можна буде, не виїждждаючи з України.

Ще одна країна без коронавірусу

Ще одна країна заявила, що перемогла коронавірус. Поширення інфекції зміг побороти Туніс.

Прем`єр-міністр країни Ільяс аль-Фахфах зазначає: це стало можливим, бо не лише влада, але й усі громадяни доклали до цього максимальні зусилля.

Це має стати нагадуванням українцям, що для боротьби з пандемією важлива свідома позиція кожного з нас.

Врожай картоплі

Цьогоріч Україна збере на 50% більше картоплі, ніж торік.

Таку точку зору висловив глава Союзу українського селянства Іван Томич.

Звісно ж, це вплине і на ціну коренеплода. Згідно з прогнозами, його будуть продавати на 40-50% дешевше.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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