Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Позитивні новини, які піднімають настрій / 05.06.2020 14:10
05.06.2020 14:10
Поділитися

Позитивні новини, які піднімають настрій


Позитивні новини потрібні завжди. Адже вони роблять світ яскравішим, а життя цікавішим.

Що хорошого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку позитивних новин – і готовий ними поділитися

Позитивні новини України та світу

Послаблення карантину

Україна продовжує поступово виходити з карантину.

Зокрема, відсьогодні відновлюється внутрішнє авіасполучення. А ресторани та кафе можуть приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках, але й у приміщенні.

Тож ті, хто скучив за улюбленими кафе та аеропортами, зможуть нарешті скористатися їх послугами.

Також по темі: Позитивні новини: що нового в Україні та світі Позитивні новини, які перетворять похмурий день на яскравий Позитивні новини про коронавірус і не тільки

Справжнє літо

Вже відзавтра в Україну прийде справжнє літо.

У більшості областей дожді припиняться, а повітря прогріється до 26-28 градусів (на заході – до 24-25).

Тож можемо нарешті діставати з шафи шорти, футболки та легкі літні сукні і вирушати на прогулянку. Тим більше, що попереду аж 3 вихідні дні.

літо фото

Врятований кит

У Бразилії викинуло на пляж величезного 9-метрового кита, якого побачили місцеві жителі та одразу ж викликали підмогу.

Люди самовіддано боролися за життя тварини аж 15 годин. Врешті-решт їм таки вдалося розкопати траншею екскаватором та пересунути кита на глибину, тим самим врятувавши йому життя.

Пінгвіни в музеї

Пінгвіни з зоопарку Канзас-Сіті відвідали Музей мистецтв Нельсона-Аткінса. Вони неспішно пройшлися залами, насолоджуючись картинами у стилі бароко та імпресіонізму.

До музею пінгвінів привели співробітники зоопарку, щоб розважити своїх підопечних і вберегти їх від депресії. Адже під час карантину відвідувачів у зоопарку немає, і тваринам там стало сумно.

Директор музею запевняє: пінгвінам дуже сподобалося розглядати експозицію. Особливо їх зацікавили полотна Караваджо та Клода Моне.

Напівтіньове місячне затемнення

Сьогодні українці зможуть спостерігати на небі незвичайне явище – напівтіньове місячне затемнення. Воно почнеться о 20:45 за київським часом і триватиме приблизно до півночі, а свого піку сягне о 22.26.

На відміну від почервоніння Місяця, яке можна побачити під час повного затемнення, при напівтіньовому зменшується його світіння, а в кольорі з’являються червоно-коричневі відтінки, що нагадують чай.

Тож якщо цікавишся астрономією, не впусти можливість спостерігати за цим незвичайним явищем.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, новини
05.06.2020 14:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати