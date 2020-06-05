Позитивні новини, які піднімають настрій

Позитивні новини потрібні завжди. Адже вони роблять світ яскравішим, а життя цікавішим.

Що хорошого відбувається в Україні та світі? Ранок у Великому Місті зробив для тебе добірку позитивних новин – і готовий ними поділитися

Позитивні новини України та світу

Послаблення карантину

Україна продовжує поступово виходити з карантину.

Зокрема, відсьогодні відновлюється внутрішнє авіасполучення. А ресторани та кафе можуть приймати відвідувачів не лише на літніх майданчиках, але й у приміщенні.

Тож ті, хто скучив за улюбленими кафе та аеропортами, зможуть нарешті скористатися їх послугами.

Справжнє літо

Вже відзавтра в Україну прийде справжнє літо.

У більшості областей дожді припиняться, а повітря прогріється до 26-28 градусів (на заході – до 24-25).

Тож можемо нарешті діставати з шафи шорти, футболки та легкі літні сукні і вирушати на прогулянку. Тим більше, що попереду аж 3 вихідні дні.

Врятований кит

У Бразилії викинуло на пляж величезного 9-метрового кита, якого побачили місцеві жителі та одразу ж викликали підмогу.

Люди самовіддано боролися за життя тварини аж 15 годин. Врешті-решт їм таки вдалося розкопати траншею екскаватором та пересунути кита на глибину, тим самим врятувавши йому життя.

Пінгвіни в музеї

Пінгвіни з зоопарку Канзас-Сіті відвідали Музей мистецтв Нельсона-Аткінса. Вони неспішно пройшлися залами, насолоджуючись картинами у стилі бароко та імпресіонізму.

До музею пінгвінів привели співробітники зоопарку, щоб розважити своїх підопечних і вберегти їх від депресії. Адже під час карантину відвідувачів у зоопарку немає, і тваринам там стало сумно.

Директор музею запевняє: пінгвінам дуже сподобалося розглядати експозицію. Особливо їх зацікавили полотна Караваджо та Клода Моне.

Напівтіньове місячне затемнення

Сьогодні українці зможуть спостерігати на небі незвичайне явище – напівтіньове місячне затемнення. Воно почнеться о 20:45 за київським часом і триватиме приблизно до півночі, а свого піку сягне о 22.26.

На відміну від почервоніння Місяця, яке можна побачити під час повного затемнення, при напівтіньовому зменшується його світіння, а в кольорі з’являються червоно-коричневі відтінки, що нагадують чай.

Тож якщо цікавишся астрономією, не впусти можливість спостерігати за цим незвичайним явищем.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.