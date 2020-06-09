Позитивні новини України та світу: що сталося хорошого

Позитивні новини – це джерело світлих емоцій та хорошого настрою. Вони роблять світ яскравішим, а життя цікавішим.

Що доброго відбувається в Україні та світі? Ми зібрали для тебе позитивні новини за вихідні.

Позитивні новини України та світу

Особливі маски

Британка Джустін Бейт розробила спеціальні маски від коронавірусу для людей із вадами слуху та мовлення. Вони мають прозорий пластиковий екран, який дозволяє побачити емоції співрозмовника і прочитати його слова по руху губ.

– З шостої ранку сиджу за роботою і роблю для вас маски. Ми з дочкою глухонімі, тому в звичайному житті нам важливо читати по губах – маска дозволяє це робити. Вона підійде глухонімим, людям, які з ними працюють, їх близьким, а також тим, хто любить посміхатися, – зазначила британка.

Вино з кульбабок

Українець Олександр Шемет робить унікальне вино з кульбабок.

Воно має легкий, ненав’язливий смак літнього меду.

Ідея зробити такий напій чоловіку прийшла після прочитання знаменитої книги Рея Бредбері Кульбабове вино.

Пляжі Києва

У столиці активно готують пляжі до покатку купального сезону. Їх оновлюють та підсипають чистий пісочок.

Зокрема, 2000 тонн піску досипали в зоні відпочинку Наталка.

Доставляли його двома баржами і вивантажували за допомогою плавучого крана.

А найближчим часом новий пісочок з`явиться і на інших пляжах столиці – Дитячому, Молодіжному і Веселці.

Електричний літак

Найбільший у світі електричний літак Cessna 208B Grand Caravan здійснив свій перший, майже 30-хвилинний політ над озером Мозес у США. Про це пише повідомляє NBC News.

Перевага такого літака в тому, що він тихий, дешевий в експлуатації і безпечний для довкілля.

Grand Caravan може розганятися до 180 км/год. і на одному заряді пролітати 160 км.

А «заправку» витрачається лише 6 доларів, коли звичайному літаку знадобилося б 6 300 доларів.

Вежи з Лего

Американський блогер пообіцяв 50 тисяч доларів тому, хто побудує найвищу вежу з конструктора Лего. За справу взялися дві команди по 4 людини.

Час від часу командам пропонували зруйнувати вежу суперників за допомогою молотка чи м`ячів для боулінгу.

У результаті обидві команди побудували вежі по 9 метрів, а зруйнувати їх нікому так і не вдалося.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали позитивні новини під час карантину.

Фото: Pixabay

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