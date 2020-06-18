Кара Делевінь: секрети бездоганної зовнішності моделі

Модель та акторка Кара Делевінь – одна з головних зірок британської моди. Вона відома не лише своїми скандальними фотосесіями та бісексуальними романами, але й бездоганною зовнішністю.

Детальніше про секрети краси моделі читай у матеріалі просто зараз.

Секрети краси Кари Делевінь

«Фірмові» брови

Про густі брови як у Кари Делевінь мріє чимало дівчат по всьому світу.

Але коли красуню запитують, у чому їх секрет, вона говорить: “Немає жодних секретів, я просто їх не вищипую!”

Стійка на руках

Покращити колір обличчя моделі допомагає вельми оригінальна вправа: щодня вона робить стійку на руках.

Кара впевнена: приплив крові до голови дуже корисний для шкіри обличчя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 18 Окт 2019 в 12:50 PDT

Експерименти з косметикою

Знайти недоліки на обличчі Кари Делевінь – задача майже нездійсненна.

Красуня зізнається: вона постійно міняє засоби догляду з шкірою, щоб вона не звикала до того чи іншого продукту.

Масаж мікроголками

Кара – прихильниця модного масажу обличчя мікроголками.

Процедура запускає процес регенерації клітин та підтягує шкіру. Ефект від однієї процедури триває до двох тижнів, говорить модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne) 13 Мар 2017 в 9:07 PDT

Жодних дієт

Кара любить смачно поїсти та майже ніколи не сидить на дієтах. Більше того, в її меню часто присутній бекон.

Дівчина впевнена, що м’ясо позитивно впливає на стан шкіри і колір обличчя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Ніколь Кідман.

Аліна Литвиненко

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