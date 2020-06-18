Кара Делевінь: секрети бездоганної зовнішності моделі

Модель та акторка Кара Делевінь – одна з головних зірок британської моди. Вона відома не лише своїми скандальними фотосесіями та бісексуальними романами, але й бездоганною зовнішністю.
Детальніше про секрети краси моделі читай у матеріалі просто зараз.
Секрети краси Кари Делевінь
«Фірмові» брови
Про густі брови як у Кари Делевінь мріє чимало дівчат по всьому світу.
Але коли красуню запитують, у чому їх секрет, вона говорить: “Немає жодних секретів, я просто їх не вищипую!”Також по темі: Ідеальна фігура та шкіра: секрети краси Емілі Ратаковскі Секрети краси Марго Роббі: 5 б'юті-правил зірки Секрети краси Кейт Міддлтон – як доглядає за герцогиня Кембриджська
Стійка на руках
Покращити колір обличчя моделі допомагає вельми оригінальна вправа: щодня вона робить стійку на руках.
Кара впевнена: приплив крові до голови дуже корисний для шкіри обличчя.
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Експерименти з косметикою
Знайти недоліки на обличчі Кари Делевінь – задача майже нездійсненна.
Красуня зізнається: вона постійно міняє засоби догляду з шкірою, щоб вона не звикала до того чи іншого продукту.
Масаж мікроголками
Кара – прихильниця модного масажу обличчя мікроголками.
Процедура запускає процес регенерації клітин та підтягує шкіру. Ефект від однієї процедури триває до двох тижнів, говорить модель.
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Жодних дієт
Кара любить смачно поїсти та майже ніколи не сидить на дієтах. Більше того, в її меню часто присутній бекон.
Дівчина впевнена, що м’ясо позитивно впливає на стан шкіри і колір обличчя.
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