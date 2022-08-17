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ICTV Ранок 17.08.2022 15:50
17.08.2022 15:50
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Прості секрети краси наших бабусь. Як вони доглядали за тілом, обличчям та волоссям

Прості секрети краси наших бабусь. Як вони доглядали за тілом, обличчям та волоссям

Секрети краси наших бабусь можуть неодмінно знадобитися і тобі. Адже у свій час вони прекрасно знали, як зберегти молодість на довгі роки. Хочеш дізнатися, що ж такого вони робили? Тоді читай матеріал Ранку у Великому Місті.

Секрети краси наших бабусь

Вмивання холодною водою

Наші предки вважали, що саме холодна вода може дещо призупиняти старіння шкіри. Окрім того, саме вона здатна нормалізувати підшкірний жир.

Якщо ти любиш не умиватися холодною водою, то можеш хоча б кілька разів на тиждень протирати обличчя кубиками льоду.

Ополіскування волосся водою з оцтом

волосся фото

Якщо ти спитаєш у бабусі, чи робила таку процедуру, то гарантовано вона підтвердить факт. Раніше так робили всі. На літр води додавали одну столову ложку оцту і ополіскували після кожного миття голови.

Вважалося, що оцет здатний зробити волосся слухняним, нормалізує роботу сальних залоз, а ще буде неймовірно блистіти.

Яєчні маски та шампунь для волосся

Наші бабусі не лише робили маски з яєць, щоб додати волоссю здорового блиску та сили, але й мили ними голову. Збите добре яйце так само піниться і може боротися з жиром.

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Але будь готова, що змивати доведеться довго. Принаймні волосся буде вимито натуральними продуктами.

Хочеш спробувати рецепт? Візьми два яйця, змішай їх до піни і додай півсклянки теплої води. І головне – не змивай цей шампунь гарячою водою, щоб яйце не згорнуся прямісінько у тебе на волоссі.

Рицинова олія для брів і вій

олія для тіла фото

Це дешевий спосіб відростити та зміцнити брови чи вії.

Чудодійний рецепт простий: чистою кісточкою від туші, наприклад, нанеси звечора на годину/дві олію, а згодом просто протри залишки ватним диском. Повторюй процедуру кожного дня і результат не забариться.

Трави для тіла

Це зараз ми маємо доступ до різних скрабів, кремів, лосьйонів, а раніше, щоб тіло було ніжним і доглянутим, просто додавали у воду, в якій купались, трави, зібрані з полів. Туди входили: ромашка, м’ята, любисток, череда, чебрець.

Тепер ти знаєш, які секрети краси мали наші бабусі, щоб виглядати приголомшливо у будь-якому віці. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали секрети краси Пенелопи Крус.

Фото: Unsplash

Теги: секрети краси
17.08.2022 15:50

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