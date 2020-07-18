Колись сортували гірше за Україну! Як данці дали раду власному сміттю

Ще 10 років тому Данія була майже як Україна сьогодні – тобто про сортування сміття тут щось чули, але практикувати не поспішали.

Данці самі потурбувалися про стан матінки-природи й без особливого тиску з боку держави почали сортувати все і вся. Існує шість основних категорій: сміття, що підлягає спаленню, данці його називають «залишкове», харчові відходи, папір, скло, картон і пластик.

Киянка Оксана вже 24 роки живе в Копенгагені. Вона розповіла Ранку у Великому Місті, як ця скандинавська країна стала для неї другою батьківщиною. І як суворі скандинавці зробили Данію однією з найчистіших країн Європи.

Як сортують сміття в дансько-українській родині Оксани

– Завтра на нашій вулиці забирають сміття, тому сьогодні нам треба … посортувати його в шість різних контейнерів, – каже жінка.

На кожному з таких контейнерів є наліпка з нагадуванням, яке сміття туди можна викидати, а яке ні. Окрім шести перерахованих категорій відходів, які скидаються в ці баки, є ще щонайменше дві – метал та садове сміття.

Податок за сміття

Сплата за вивезення сміття входить в податок на приватний будинок. Вартість цього податку залежить від багатьох факторів, зокрема від площі маєтку.

Оксана платить близько 10 тисяч данських крон податку на рік – на гривні це 40 тисяч.

– Для того, щоб сміття забирали вчасно кожного місяця, ми сплачуємо 3200 данських крон. Якщо ти його не оплатиш, в тебе просто заберуть цю суму з зарплати або прийдеться виїхати зі свого будинку, – каже Оксана.

Сміттєспалювальний завод з лижними гірками

Сміттєспалювальний завод Копенгагену – справжня гордість Данії. Він молодий, екологічно-чистий та максимально корисний.

– Це найчистіший і один із найновіших заводів з новою технологією переробки сміття, він на сто процентів “зелений”, так би мовити. Бо вся енергія з переробки сміття перетворюється на електрику і йде на обігрівання будинків, – розповідає українка.

Корисна енергія замість мотлоху – це не головна «родзинка» заводу. Найбільша особливість у тому, що його дах – це схил, по якому в будь-яку пору року можна з’їхати на лижах, а його стіна – це найвища штучна стіна для скелелазіння у світі.

Але це ще не всі данські лайфхаки з сортування сміття. Більше про них – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Німеччині живуть люди з інвалідністю.

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