Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Колись сортували гірше за Україну! Як данці дали раду власному сміттю / 18.07.2020 13:50
18.07.2020 13:50
Поділитися

Колись сортували гірше за Україну! Як данці дали раду власному сміттю

Фото: Unsplash

Ще 10 років тому Данія була майже як Україна сьогодні – тобто про сортування сміття тут щось чули, але практикувати не поспішали. 

Данці самі потурбувалися про стан матінки-природи й без особливого тиску з боку держави почали сортувати все і вся. Існує шість основних категорій: сміття, що підлягає спаленню, данці його називають «залишкове», харчові відходи, папір, скло, картон і пластик. 

Киянка Оксана вже 24 роки живе в Копенгагені. Вона розповіла Ранку у Великому Місті, як ця скандинавська країна стала для неї другою батьківщиною. І як суворі скандинавці зробили Данію однією з найчистіших країн Європи. 

Як сортують сміття в дансько-українській родині Оксани

 – Завтра на нашій вулиці забирають сміття, тому сьогодні нам треба … посортувати його в шість різних контейнерів, – каже жінка. 

На кожному з таких контейнерів є наліпка з нагадуванням, яке сміття туди можна викидати, а яке ні. Окрім шести перерахованих категорій відходів, які скидаються в ці баки, є ще щонайменше дві – метал та садове сміття. 

Податок за сміття

Сплата за вивезення сміття входить в податок на приватний будинок. Вартість цього податку залежить від багатьох факторів, зокрема від площі маєтку.

Також по темі: Чому в Німеччині складно розлучитись: українка про життя закордоном Казкове Балі: український емігрант про життя на райському острові Сонячний Єгипет. Українська емігрантка відверто про країну

Оксана платить близько 10 тисяч данських крон податку на рік – на гривні це 40 тисяч. 

 – Для того, щоб сміття забирали вчасно кожного місяця, ми сплачуємо 3200 данських крон. Якщо ти його не оплатиш, в тебе просто заберуть цю суму з зарплати або прийдеться виїхати зі свого будинку, – каже Оксана.

Сміттєспалювальний завод з лижними гірками

Сміттєспалювальний завод Копенгагену – справжня гордість Данії. Він молодий, екологічно-чистий та максимально корисний. 

 – Це найчистіший і один із найновіших заводів з новою технологією переробки сміття, він на сто процентів “зелений”, так би мовити. Бо вся енергія з переробки сміття перетворюється на електрику і йде на обігрівання будинків, – розповідає українка. 

Корисна енергія замість мотлоху – це не головна «родзинка» заводу. Найбільша особливість у тому, що його дах – це схил, по якому в будь-яку пору року можна з’їхати на лижах, а його стіна – це найвища штучна стіна для скелелазіння у світі.   

Але це ще не всі данські лайфхаки з сортування сміття. Більше про них – дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Німеччині живуть люди з інвалідністю.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Анна Мещерякова, Данія, емігранти, сміття
18.07.2020 13:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати