Як живеться заробітчанам у В’єтнамі: емігранти про роботу в країні

В’єтнам – екзотична країна, де вже кілька років проживають та працюють українські емігранти Інна та Сергій. Вони детально розповіли про життя закордоном.

Для того, щоб іноземець отримав роботу у В’єтнамі, перш за все потрібно зробити візу – робочу або бізнесову, що дозволяє убезпечити себе від депортації.

Там заробітчан з інших країн називають експатами, і якщо дотримуватись усіх законів, то вони можуть отримати гарну роботу з хорошим заробітком.

Часто іноземці з хорошим знанням англійської йдуть працювати вчителями в навчальні заклади та отримують за роботу близько 4 тисяч доларів.

Емігранти зізнаються, що навіть без знання англійської у В’єтнамі можна знайти непогану роботу. Там можна стати інженером, лікарем, тренером, офіціантом, барменом або працювати у туристичній сфері.

А багато хто відкриває там свій бізнес.

Більше про заробіток у В’єтнамі – дивіться у відео.

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