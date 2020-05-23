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ICTV / Ранок / Як живеться заробітчанам у В’єтнамі: емігранти про роботу в країні / 23.05.2020 18:02
23.05.2020 18:02
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Як живеться заробітчанам у В’єтнамі: емігранти про роботу в країні

Фото: Unsplash

В’єтнам – екзотична країна, де вже кілька років проживають та працюють українські емігранти Інна та Сергій. Вони детально розповіли про життя закордоном.

Для того, щоб іноземець отримав роботу у В’єтнамі, перш за все потрібно зробити візу – робочу або бізнесову, що дозволяє убезпечити себе від депортації.

Там заробітчан з інших країн називають експатами, і якщо дотримуватись усіх законів, то вони можуть отримати гарну роботу з хорошим заробітком.

Часто іноземці з хорошим знанням англійської йдуть працювати вчителями в навчальні заклади та отримують за роботу близько 4 тисяч доларів.

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Емігранти зізнаються, що навіть без знання англійської у В’єтнамі можна знайти непогану роботу. Там можна стати інженером, лікарем, тренером, офіціантом, барменом або працювати у туристичній сфері.

А багато хто відкриває там свій бізнес.

Більше про заробіток у В’єтнамі – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим дивує громадський транспорт Німеччини.

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Теги: В'єтнам, емігранти, робота
23.05.2020 18:02



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