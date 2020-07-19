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ICTV / Ранок / Аналіз крові в Еквадорі – $60? Емігрантка про життя в країні / 19.07.2020 17:24
19.07.2020 17:24
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Аналіз крові в Еквадорі – $60? Емігрантка про життя в країні

Фото: Unsplash

В Еквадорі дуже дороге лікування й обстеження, а ще в деяких еквадорських містах і досі діють жорсткі правила карантину – про це нам розказала українка Алла, яка живе там 7 років.

Колись Алла жила в маленькому українському місті Слов’янськ, сьогодні вона теж живе в маленькому місті, але воно зовсім не схоже Слов’янськ. 

Замість солоних озер – там солоний океан, замість каштанів – пальми, а замість українського суржику – іспанська.

Дорога еквадорська медицина

Бережи здоров’я – це перша настанова, яку треба засвоїти, проживаючи в Еквадорі, переконує українка, бо принаймні їй хороші лікарі не траплялися. 

 – Якщо щось не дуже серйозне, то з допомогою проблем не буде. Але важкі випадки краще лікувати в інших країнах. Тут важко знайти реальних спеціалістів і лікування дуже дорого обходиться, – розповідає Алла. 

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Перед дорогим лікуванням треба зробити не менш дороге обстеження. За словами нашої героїні, аналізи, які в державних українських лікарнях зроблять безкоштовно, а в приватних за притомні гроші – в еквадорських обійдуться недешево.

 –  Навіть аналізи, такі як аналіз сечі й крові, які у нас роблять безкоштовно, тут мають ціну $60, і це ціни дуже маленького міста. Звичайно, у великих містах все набагато дорожче, – каже дівчина.

Еквадор: ситуація з коронавірусом

В Еквадорі, як і в багатьох країнах світу сьогодні, розгулює коронавірус. Наскільки загрозлива ситуація в місті, де живе Алла – простим людям невідомо. 

– Інформація про кількість жертв та хворих на COVID-19 у нашому місті приховується. Місцеві ходять у масках, у магазинах усім клієнтам обробляють взуття, руки, міряють температуру. У деяких супермаркетах всі відвідувачі проходять через спеціальну кабіну, де відбувається обробка чимось на кшталт кварцу, – каже Алла. 

Карантин в Аллиному місті розпочався, як і в Україні – в середині березня. Але, якщо в нас його вже неодноразово послаблювали, то там, де живе дівчина, він і досі жорсткий.  

Що ще розказала українка Алла про життя в Еквадорі? Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи солодке життя на Балі.

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Теги: Анна Мещерякова, Еквадор, коронавірус
19.07.2020 17:24



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