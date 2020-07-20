Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

На сьогодні шаленої популярності набирає насіння чіа, яке родом із Мексики. Більшість стверджує, що воно дуже корисне для здоров’я. Чи справді це так? Ранок у Великому Місті вирішив розібратися. Усе найцікавіше – тебе чекає нижче у матеріалі.

Чим корисне насіння чіа

Виявляється, насіння чіа містить калій, кальцій, залізо, Омега-3, білок, клітковину, магній, фосфор, антиоксиданти та мінерали. Усе в сумі несе неймовірну користь нашому організму.

Особливість насіння в тому, що його можна вживати навіть вагітним. Ба більше, просто необхідно. Адже у цікавому стані жіночий організм як ніколи потребує підкріплення.

Насіння чіа:

Контролює апетит;

Зміцнює м’язи;

Покращує травлення;

Нормалізує нервову систему;

Підвищує мозкову активність;

Зміцнює кістки;

Регулює вмість глюкози, що необхідно для діабетиків;

Являються профілактикою для серцево-судинної системи;

Запобігає передчасному старінню;

Очищає організм від токсинів;

Прискорює обмін речовин.

Як їсти насіння чіа

Достатньо їсти 25 грамів чіа щодня, щоб наситити організм корисними речовинами. Зерна можна споживати як у сирому вигляді, так і в перемеленому.

Часто насіння чіа додають до готових страв. Оскільки воно не має яскравого запаху, то не зіпсує їжу.

Також чіа можна додавати до смузі, різних напоїв, робити десерти з ягодами, але перед тим варто замочити їх на 30-50 хвилин, щоб вони стали желеподібними.

Ось так, тепер ти знаєш, що насіння чіа справді дуже корисне для здоров’я. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

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Алла Гичка

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