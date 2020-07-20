Суперфуд №1? Чим корисне насіння чіа

На сьогодні шаленої популярності набирає насіння чіа, яке родом із Мексики. Більшість стверджує, що воно дуже корисне для здоров’я. Чи справді це так? Ранок у Великому Місті вирішив розібратися. Усе найцікавіше – тебе чекає нижче у матеріалі.
Чим корисне насіння чіа
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Виявляється, насіння чіа містить калій, кальцій, залізо, Омега-3, білок, клітковину, магній, фосфор, антиоксиданти та мінерали. Усе в сумі несе неймовірну користь нашому організму.
Особливість насіння в тому, що його можна вживати навіть вагітним. Ба більше, просто необхідно. Адже у цікавому стані жіночий організм як ніколи потребує підкріплення.
Насіння чіа:
Контролює апетит;
Зміцнює м’язи;
Покращує травлення;
Нормалізує нервову систему;
Підвищує мозкову активність;
Зміцнює кістки;
Регулює вмість глюкози, що необхідно для діабетиків;
Являються профілактикою для серцево-судинної системи;
Запобігає передчасному старінню;
Очищає організм від токсинів;
Прискорює обмін речовин.
Як їсти насіння чіа
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Достатньо їсти 25 грамів чіа щодня, щоб наситити організм корисними речовинами. Зерна можна споживати як у сирому вигляді, так і в перемеленому.
Часто насіння чіа додають до готових страв. Оскільки воно не має яскравого запаху, то не зіпсує їжу.