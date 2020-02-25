Чому в Німеччині складно розлучитись: українка про життя закордоном

Німеччина – країна, люди в якій завжди дотримуються правил. Як живеться українській емігрантці Вікторії в цій країні та що в ній особливого – дізнайтесь далі в матеріалі.

Офіційне партнерство замість шлюбу

Багато громадян у Німеччині вибирають замість офіційного шлюбу партнерство, що, в свою чергу, значно спрощує розлучення.

Спочатку такий вид одруження був вигаданий для одностатевих закоханих, проте згодом ним почали користуватись та інші.

У Німеччині процедура розлучення офіційно одруженого подружжя дуже довга та складна.

Вона триває протягом року, часто чоловік сплачує аліменти та вирішується, із ким залишаться діти.

З партнерством все набагато простіше. Якщо пара вирішила розлучитись, то вони розривають свою «співпрацю» без жодних перешкод.

Чоловіки не можуть усиновити дитину

Окрім розлучення після офіційного шлюбу, в Німеччині також виникають складнощі з усиновленням дітей.

Переважно з ними зіштовхуються чоловіки. Тут нічого не робиться без згоди матері дитини.

Батько дитини в Німеччині майже нічого не вирішує. Якщо мама захоче поїхати зі своїм чадом закордон, то їй не потрібна згода чоловіка.

У той же час, у такій самій ситуації він зобов’язаний буде оформлювати опіку над дитиною. Лише тоді батько отримає такі ж права, як і матір.

Батьки-одинаки та багатодітні сім’ї

Уявлення в Україні та Німеччині про багатодітні сім’ї трохи відрізняється.

У нас такою можна назвати родину, де є як мінімум троє дітей. У Німеччині рахунок починається від 5-ти.

Також Вікторія зізнається, що складною є процедура отримання статусу матері-одиначки або батька-одинака.

У цій країні буде недостатньо того факту, що жінка або чоловік виховують дитину самостійно.

Німеччина та Україна знаходяться на одному континенті. Проте вони мають значні відмінності не тільки в способі життя та зарплаті, але й в одруженні та вихованні дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Еквадорі.

Фото: Unsplash

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