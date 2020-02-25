Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу ICTV, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

УКР
УКР
ICTV / Ранок / Чому в Німеччині складно розлучитись: українка про життя закордоном / 25.02.2020 11:57
25.02.2020 11:57
Поділитися

Чому в Німеччині складно розлучитись: українка про життя закордоном

Фото: Unsplash

Німеччина – країна, люди в якій завжди дотримуються правил. Як живеться українській емігрантці Вікторії в цій країні та що в ній особливого – дізнайтесь далі в матеріалі.

Офіційне партнерство замість шлюбу

Багато громадян у Німеччині вибирають замість офіційного шлюбу партнерство, що, в свою чергу, значно спрощує розлучення.

Спочатку такий вид одруження був вигаданий для одностатевих закоханих, проте згодом ним почали користуватись та інші.

У Німеччині процедура розлучення офіційно одруженого подружжя дуже довга та складна.

Також по темі: Що подивитись у Відні: ТОП-7 популярних місць У Німеччині смерть – це не причина не платити за квартиру Чому в Кореї дуже люблять поїсти: українець про життя в країні

Вона триває протягом року, часто чоловік сплачує аліменти та вирішується, із ким залишаться діти.

З партнерством все набагато простіше. Якщо пара вирішила розлучитись, то вони розривають свою «співпрацю» без жодних перешкод.

Чоловіки не можуть усиновити дитину

Окрім розлучення після офіційного шлюбу, в Німеччині також виникають складнощі з усиновленням дітей.

Переважно з ними зіштовхуються чоловіки. Тут нічого не робиться без згоди матері дитини.

Батько дитини в Німеччині майже нічого не вирішує. Якщо мама захоче поїхати зі своїм чадом закордон, то їй не потрібна згода чоловіка.

У той же час, у такій самій ситуації він зобов’язаний буде оформлювати опіку над дитиною. Лише тоді батько отримає такі ж права, як і матір.

Батьки-одинаки та багатодітні сім’ї

Уявлення в Україні та Німеччині про багатодітні сім’ї трохи відрізняється.

У нас такою можна назвати родину, де є як мінімум троє дітей. У Німеччині рахунок починається від 5-ти.

Також Вікторія зізнається, що складною є процедура отримання статусу матері-одиначки або батька-одинака.

У цій країні буде недостатньо того факту, що жінка або чоловік виховують дитину самостійно.

Німеччина та Україна знаходяться на одному континенті. Проте вони мають значні відмінності не тільки в способі життя та зарплаті, але й в одруженні та вихованні дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Еквадорі.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, життя за кордоном, Німеччина
25.02.2020 11:57



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати