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ICTV / Ранок / Сонячний Єгипет. Українська емігрантка відверто про країну / 11.06.2020 15:55
11.06.2020 15:55
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Сонячний Єгипет. Українська емігрантка відверто про країну

Фото: Unsplash

Царина фараонів та пірамід, туристична мекка, відпочинок, який може обійтися дешевше, ніж в Одесі – сонячний і особливий Єгипет. Українська емігрантка Юлія розповіла детальніше про країну.

Релігія

Єгипет – країна, яка в більшості сповідує Іслам. Аллах та щоденна молитва до нього – це те, без чого тисячі, якщо не мільйони єгиптян, не уявляють свого життя. Мечеті тут зустрічаються напевно частіше, ніж продуктові магазини.

Особливості країни

Єгиптяни — дуже гучний народ. Вулиці країни стають галасливими не лише через активні розмови місцевого населення, але і через те, що їхні водії постійно сигналять.

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Окрім того, Юлія переконує, що домовлятися з більшістю єгиптян про зустріч на якийсь конкретний час – справа безперспективна, навіть не варто сподіватися на те, що людина прийде вчасно.

Більше про ментальність та особливості Єгипту – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть емігранти на Балі.

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Теги: Єгипет, Анна Мещерякова, емігранти
11.06.2020 15:55



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