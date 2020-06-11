Сонячний Єгипет. Українська емігрантка відверто про країну

Царина фараонів та пірамід, туристична мекка, відпочинок, який може обійтися дешевше, ніж в Одесі – сонячний і особливий Єгипет. Українська емігрантка Юлія розповіла детальніше про країну.
Релігія
Єгипет – країна, яка в більшості сповідує Іслам. Аллах та щоденна молитва до нього – це те, без чого тисячі, якщо не мільйони єгиптян, не уявляють свого життя. Мечеті тут зустрічаються напевно частіше, ніж продуктові магазини.
Особливості країни
Єгиптяни — дуже гучний народ. Вулиці країни стають галасливими не лише через активні розмови місцевого населення, але і через те, що їхні водії постійно сигналять.Також по темі: Різностороння Німеччина: плюси та мінуси життя в країні з вуст емігрантки Емігрантка розвінчала поширені міфи про Марокко Протести у США очима української емігрантки
Окрім того, Юлія переконує, що домовлятися з більшістю єгиптян про зустріч на якийсь конкретний час – справа безперспективна, навіть не варто сподіватися на те, що людина прийде вчасно.
Більше про ментальність та особливості Єгипту – дивіться у відео.
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