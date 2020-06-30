Літні ділові образи: добірка найвдаліших луків

Літні ділові образи – що вдягнути в офіс, коли на вулиці спека

Найбільше часу ми проводимо в офісі на своїх робочих місцях. Хоча влітку ми і їздимо на море або відпочинок за містом, але все ж змушені залишатися в офісі більшу частину свого часу.

У цьому сезоні, модна елегантність в образі, тому найвдалішим варіантом для офісу можуть стати саме брючні костюми або комбінезони.

– На сьогоднішній день стільки ідей красивих брючних костюмів! Вони асоціюються не лише зі строгістю та нудьгою. Навіть найзатятішим модницям буде важко сказати, що такі костюми нудні. Сьогодні образ брючного костюму може бути настільки багатий по кольоровій гамі, що кожна дівчина собі зможе щось підібрати. Ми також подумали про наших ділових жінок і розробили лінійку літніх ділових костюмів. Вибрали топові кольори, які підходять усім. До того ж, ми впевнені, що не варто свою увагу акцентувати тільки на брючному костюмі. Для офісу цілком підійде комбінезон, зараз це ще один топ-тренд, – розповідають українські дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік.

Ми підготували для вас добірку найбільш вдалих офісних луків для літа.

Лляний брючний костюм

Класика літнього сезону – це костюм трійка: жакет без рукавів, штани, шорти. Саме лляний костюм влітку користується великою популярністю.

Легка тканина дозволяє відчувати себе комфортно на будь-якій діловій зустрічі. Також яскравості образу додасть стильний дизайн.

Комбінезон із коротким рукавом

Білий, бузковий, рожевий, оливковий – до нього не потрібно жодних доповнень. Комбінезон із коротким рукавом можна носити, як з каблуком так і під балетки.

Кюлоти + топ

Якщо у вас не такий жорсткий дрес-код, то можемо запропонувати хіт цього сезону: кюлоти + топ.

Це новинка, яка відразу полюбилася модницям.

Такий лук стане незамінною річчю, адже його можна комбінувати і поєднувати з різними варіантами.

Можна багато говорити про те, що дівчата настільки звикли до суконь, що не хочуть із ними розлучатися. Сьогодні дизайнерські рішення настільки креативні, що навіть найрозкішніші сукні можуть позмагатися з брючними костюмами.

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Надихайтеся новими образами і стилем інших людей, дотримуйтесь тенденцій!

Не ігноруйте брючні костюми, адже цей тренд дуже жіночний і комфортний.

Варто навіть підкреслити, що сьогодні найстильніші зірки шоу-бізнесу, представниці політики і навіть перші леді країни обирають брючні костюми, іноді – навіть для червоної доріжки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який одяг взяти на море.

Ольга Коломоєць

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