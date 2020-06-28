Модні сонцезахисні окуляри 2020: стильні жіночі моделі

Які сонцезахисні окуляри в моді цього літа? Ми підготували для тебе 5 найкрутіших моделей 2020 року, серед яких ти точно вибереш щось до вподоби.

Вони допоможуть тобі урізноманітнити свої образи, а головне – захистять очі від шкідливого впливу ультрафіолету.

Модні сонцезахисні окуляри 2020

Окуляри-маска

20 років тому окуляри, що нагадують маску для зварки, уже були шалено популярними. Цьогоріч вони знову повернулися на модний олімп.

Особливість таких окулярів – у монолінзі, яка закриває не лише очі, але й перенісся.

Дизайнери радять цього літа міксувати стилі та поєднувати такий аксесуар зі строгими костюмами та невагомими сукнями.

Виглядає це дещо незвично, але від того – ще більш стильно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Очки Украина Sunglasses (@sunglasses_in_kyiv) 17 Июн 2020 в 11:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШОУРУМ НОВОСИБИРСК (@cash.room.nsk) 3 Июн 2020 в 3:37 PDT

Окуляри в білій оправі

Надзвичайно актуальні в цьому сезоні і сонцезахисні окуляри в білій оправі.

Вони виглядають оригінально та свіжо, а головне – допомагають ненав’язливо підкреслити твою засмагу.

Надавай перевагу аксесуару з лінзами квадратної або круглої форми.

А найсміливіші дівчата можуть надати перевагу асиметрії, наприклад, ромбикам або сердечкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШОУРУМ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ САРАТОВ (@stc_64) 10 Авг 2017 в 12:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Солнцезащитные, имиджевые очки (@buyupsunglasses) 27 Авг 2018 в 6:32 PDT

Окуляри оверсайз

Чим більше, тим краще! Мова на оверсайз нарешті докотилася і до окулярів. Тому величезні оправи та лінзи – це справжній хіт літа 2020!

Такий аксесуар допоможе створювати яскраві, грайливі та життєрадісні луки, які піднімуть настрій тобі та всім навколо.

Масивні окуляри можуть бути прикрашені квітами та іншими візерунками. Але ми радимо не перестаратися з декором, адже оверсайз-окуляри і так привертатимуть увагу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Солнцезащитные, имиджевые очки (@buyupsunglasses) 21 Апр 2020 в 3:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Rezniuk (@svetarezniuk) 16 Июн 2020 в 3:37 PDT

Квадратні окуляри

Якщо говорити про форму лінз окулярів 2020, то фаворитом сезону однозначно є квадрат.

Причому, як серед жіночих, так і серед чоловічих окулярів.

Така форма особливо пасує тим, хто має кругле обличчя, оскільки візуально його подовжує.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Очки ???? Новинки 2020 года (@ochechi_store) 15 Июн 2020 в 3:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЧКИ СУМКИ КОШЕЛЬКИ ПЕНЗА (@bleskpnz) 15 Июн 2020 в 8:16 PDT

Рожеві окуляри

Хочеш додати у життя більше позитиву? Тоді сміливо обирай окуляри з рожевими лінзами.

Життєвих проблем вони, звісно, не вирішать. А от настрій покращать гарантовано!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rita nikolaeva (@strugatskaja) 16 Июн 2020 в 12:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bianca Costa (@biacossero) 29 Май 2020 в 2:47 PDT

Обирай стильні окуляри, але не забувай, що їхнє головне призначення – це захист від сонця.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вибрати сонцезахисні окуляри.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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