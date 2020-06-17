Модні босоніжки 2020: найгарячіші літні тренди

Як вибрати зручні та красиві босоніжки на літо? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкрутіші моделі та головні модні тренди.

Квадратний носок

Босоніжки з квадратним носком – безперечний хіт цього літа.

Саме такі носили модниці у далеких 60-х роках.

Втім, зауваж: геометричне взуття притягує погляди та робить акцент на ноги. Тож якщо обреш таку модель, педикюр у тебе завжди має бути ідеальним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда и Обувь (@demarka_shop) 25 Апр 2020 в 5:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@curl.s_official) 11 Май 2020 в 9:57 PDT

В’єтнамки

В’єтнамки – це взуття не лише для пляжу, але для міста.

Адже вони зручні, комфортні і створюють безтурботний відпочинковий настрій.

От тільки для підкорення міських вулиць дизайнери радять обирати не гумові моделі, а елегантні шкіряні босоніжки з перемичкою між пальцями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FASHION МОДА STYLE (@linara.shad) 31 Май 2020 в 10:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от alina_room_shop24_shoes (@alina_room_shop24_shoes) 16 Июн 2020 в 6:26 PDT

Босоніжки з бахромою

Босоніжки з бахромою – абсолютний must-have цього літа!

Вони виглядають оригінально та богемно і будуть доречними як на прогулянці, так і на гламурній пляжній вечірці під відкритим небом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обувной салон ReginaBottini (@reginabottini) 3 Июн 2020 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спортивные костюмы (@vshokolade.ru) 10 Июл 2018 в 5:07 PDT

Босоніжки на платформі

Платформа знову повертається на модний олімп. І це прекрасно!

Адже саме їй по силах зробити взуття нарядним і водночас ідеально зручним.

Поєднуй босоніжки та платформі з сукнями-міді та джинсами-кльош.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @brendobuv_shop_catalog 16 Июн 2020 в 6:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская обувь Украина (@modini__ua) 12 Июн 2020 в 11:44 PDT

Мюлі

Мюлі – це зручне взуття без задника, яке нагадує домашні тапочки. У них ти почуватимешся комфортно в будь-якій ситуації.

Мюлі можуть бути як на пласкому ходу, так і на невеликих підборах.

До речі, саме такі босоніжки обожнювала кінодіва Мерилін Монро та Керрі Бредшоу, героїня легендарного серіалу Секс у великому місті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @irafranz_shop 14 Июн 2020 в 4:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Обувь Сумки Аксессуары (@onenice.shop) 11 Июн 2020 в 10:53 PDT

Нагадаємо, раніше ми – розповідали про модні аксесуари 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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