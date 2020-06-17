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ICTV / Ранок / Модні босоніжки 2020: найгарячіші літні тренди / 17.06.2020 18:45
17.06.2020 18:45
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Модні босоніжки 2020: найгарячіші літні тренди


Як вибрати зручні та красиві босоніжки на літо? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкрутіші моделі та головні модні тренди.

Квадратний носок

Босоніжки з квадратним носком – безперечний хіт цього літа.

Саме такі носили модниці у далеких 60-х роках.

Втім, зауваж: геометричне взуття притягує погляди та робить акцент на ноги. Тож якщо обреш таку модель, педикюр у тебе завжди має бути ідеальним.

 

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В’єтнамки

В’єтнамки – це взуття не лише для пляжу, але для міста.

Адже вони зручні, комфортні і створюють безтурботний відпочинковий настрій.

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От тільки для підкорення міських вулиць дизайнери радять обирати не гумові моделі, а елегантні шкіряні босоніжки з перемичкою між пальцями.

 

 

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Босоніжки з бахромою

Босоніжки з бахромою – абсолютний must-have цього літа!

Вони виглядають оригінально та богемно і будуть доречними як на прогулянці, так і на гламурній пляжній вечірці під відкритим небом.

 

 

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Публикация от Обувной салон ReginaBottini (@reginabottini)

 

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Босоніжки на платформі

Платформа знову повертається на модний олімп. І це прекрасно!

Адже саме їй по силах зробити взуття нарядним і водночас ідеально зручним.

Поєднуй босоніжки та платформі з сукнями-міді та джинсами-кльош.

 

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Мюлі

Мюлі – це зручне взуття без задника, яке нагадує домашні тапочки. У них ти почуватимешся комфортно в будь-якій ситуації.

Мюлі можуть бути як на пласкому ходу, так і на невеликих підборах.

До речі, саме такі босоніжки обожнювала кінодіва Мерилін Монро та Керрі Бредшоу, героїня легендарного серіалу Секс у великому місті.

 

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Публикация от @irafranz_shop

 

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Публикация от Обувь Сумки Аксессуары (@onenice.shop)

Нагадаємо, раніше ми – розповідали про модні аксесуари 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди
17.06.2020 18:45



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