Модні босоніжки 2020: найгарячіші літні тренди

Як вибрати зручні та красиві босоніжки на літо? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкрутіші моделі та головні модні тренди.
Квадратний носок
Босоніжки з квадратним носком – безперечний хіт цього літа.
Саме такі носили модниці у далеких 60-х роках.
Втім, зауваж: геометричне взуття притягує погляди та робить акцент на ноги. Тож якщо обреш таку модель, педикюр у тебе завжди має бути ідеальним.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В’єтнамки
В’єтнамки – це взуття не лише для пляжу, але для міста.
Адже вони зручні, комфортні і створюють безтурботний відпочинковий настрій.Також по темі: Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація Чоловіча мода 2020: що будуть носити цього літа Модні топи і футболки 2020: найактуальніші тренди цього літа
От тільки для підкорення міських вулиць дизайнери радять обирати не гумові моделі, а елегантні шкіряні босоніжки з перемичкою між пальцями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Босоніжки з бахромою
Босоніжки з бахромою – абсолютний must-have цього літа!
Вони виглядають оригінально та богемно і будуть доречними як на прогулянці, так і на гламурній пляжній вечірці під відкритим небом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Босоніжки на платформі
Платформа знову повертається на модний олімп. І це прекрасно!
Адже саме їй по силах зробити взуття нарядним і водночас ідеально зручним.
Поєднуй босоніжки та платформі з сукнями-міді та джинсами-кльош.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мюлі
Мюлі – це зручне взуття без задника, яке нагадує домашні тапочки. У них ти почуватимешся комфортно в будь-якій ситуації.
Мюлі можуть бути як на пласкому ходу, так і на невеликих підборах.
До речі, саме такі босоніжки обожнювала кінодіва Мерилін Монро та Керрі Бредшоу, героїня легендарного серіалу Секс у великому місті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше ми – розповідали про модні аксесуари 2020.
Фото: Unsplash