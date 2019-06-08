Готуємо гардероб до моря: топ-5 найнеобхідніших речей

Які речі взяти на море: поради від дизайнерів.

Якщо ви перед кожною поїздкою на море, збираючи валізу, хочете взяти весь гардероб, або вам складно зробити вибір на користь тієї чи іншої речі, то це потрібно терміново міняти!

Взяти все: сукні, сарафани, шорти і топи неможливо.

Так як же правильно сформувати гардероб на море у 2019 році? Що найважливіше на узбережжі?

Існує ряд найбільш затребуваних критеріїв, які потрібно взяти до уваги: яскравість, вільний стиль, простота тканини.

«Звичайно, найголовніше для відпустки – це купальник! Але не варто забувати про ваші денні та вечірні виходи. Літо – це завжди можливість блиснути стильним і яскравим вбранням. Ми рекомендуємо взяти три сукні різної довжини і силуетів, пару брюк-кюлотів, топи і комбінезон. Пам’ятайте, що відпустка – не час для нудних і блідих образів, а той момент, коли треба додати яскравих фарб», – коментують дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік.

Стильний сарафан для денних прогулянок

Всі відтінки морської хвилі або чисто білий варіант будуть вельми комфортні для денних прогулянок.

Також такий лук прекрасно підкреслить вашу засмагу.

Легка сукня для ресторану

Безпрограшним варіантом для вечора на море будуть сукні – максі в горошок.

На курорті, ви можете собі дозволити носити речі набагато яскравіші, ніж зазвичай.

Вільні штани-кюлоти з льону

Обов’язково складіть в ваш чемодан тренд нового сезону – штани-кюлоти.

Це можуть бути бавовняні, лляні, коротші або довші, все залежить від вашого типу фігури.

У них зручно рухатися, а також можна ходити не тільки по території готелю, але й за його межами.

Топи різних кольорів

У даному випадку не варто забувати про те, що верху повинно бути в 3 рази більше, ніж низу.

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Тому топів можна брати 3-4 варіанти. Адже вони можуть забруднитися.

Також, змінюючи топи, ви зможете виглядати різною, хоча будете з тими ж брюками.

Лляний костюм + шорти

Ночі біля узбережжя бувають досить прохолодні, якщо ви збираєтеся гуляти по набережній, то потрібно щось тепле.

Лляний костюм + шорти (в народі це називають «трійка») – хороший вибір, адже, якщо ви трохи замерзнете, то завжди можна накинути жилет і зігрітися.

І кілька практичних порад, які вам точно знадобляться:

– беріть речі світлих відтінків – вони краще підкреслять вашу засмагу;

– не забудьте про теплі речі, адже погода може змінюватися;

– не беріть занадто строгих речей, офісний гардероб залиште вдома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати літній сарафан.

Ольга Коломоєць

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