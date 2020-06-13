Модні шорти 2020: найкрутіші моделі та тренди

Модні шорти обов’язково мають бути в гардеробі кожної дівчини. Адже в них можна продемонструвати стрункі ніжки і водночас почуватися зручно та комфортно в будь-якій ситуації.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкрутіші моделі шортів і головні модні тренди літа 2020. Читай і обирай, що тобі до смаку!
Модні шорти 2020
Велосипедки
Велосипедки стрімко увірвалися у світ модниць і стали справжньою знахідкою сезоні весна/літо 2020.
Сьогодні ці яскраві шорти в обтяжку красуні вдягають не лише на велотрек чи у спортивний зал, але й на прогулянку містом.
На основі велосипедок ти можеш створити ультрамодні образи у стилі спорт-шик. Усе що треба – проявити трішки фантазії та не боятися експериментувати.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шорти-бермуди
Якщо ти шукаєш універсальні шорти, які підійдуть як для офісу, так і для повсякденних луків – зверни увагу на бермуди.
Аби створити цікавий ансамль у стили casual, поєднуй бермуди з блузами, трикотажними топами, а також із піджаками в тон.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мереживні шорти
Жіночні мереживні шортики виглядають ніжно і вишукано. Причому, найефектними є моделі спокійних, пастельних кольорів.
Шортики можуть бути як повністю зроблені з ажурної тканини, так і мати мереживний декор.Також по темі: Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді
Такі шорти додадуть твоєму образу легкості та невагомості.
Вони вдало поєднуються зі світлими майками і футболками з шовку та інших тонких тканин.
А от взуття ти можеш вибрати більш масивне – кеди або кросівки лише підкреслять твою ніжність та стрункість.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шкіряні шорти
Шкіряні шорти виглядають ультрамодно та зухвало. Вони ідеально підходять для впевнених у собі дівчат.
Довжину можеш обирати будь-яку – від ультраміні до подовжених шортів-бриджів.
Усе залежить від того, куди ти плануєш в них іти. Ну і від твоєї сміливості, звісно 🙂
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Джинсові шорти
Джинсові шорти – абсолютний must have для кожної модниці. Адже в них комфортно, не жарко, та й виглядають вони мегастильно.
Найбільш трендовими цього літа будуть фасони з бахромою, надрізами та потертостями.
Та головна умова – щоб шорти добре сиділи на фігурі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні топи та футболки 2020.
Фото: Pixabay