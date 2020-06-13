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ICTV / Ранок / Модні шорти 2020: найкрутіші моделі та тренди / 13.06.2020 09:11
13.06.2020 09:11
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Модні шорти 2020: найкрутіші моделі та тренди


Модні шорти обов’язково мають бути в гардеробі кожної дівчини. Адже в них можна продемонструвати стрункі ніжки і водночас почуватися зручно та комфортно в будь-якій ситуації.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкрутіші моделі шортів і головні модні тренди літа 2020. Читай і обирай, що тобі до смаку!

Модні шорти 2020

Велосипедки

Велосипедки стрімко увірвалися у світ модниць і стали справжньою знахідкою сезоні весна/літо 2020.

Сьогодні ці яскраві шорти в обтяжку красуні вдягають не лише на велотрек чи у спортивний зал, але й на прогулянку містом.

На основі велосипедок ти можеш створити ультрамодні образи у стилі спорт-шик. Усе що треба – проявити трішки фантазії та не боятися експериментувати.

 

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Публикация от STORE IRKUTSK Шоурум Online (@shorts_skirts_girls_)

 

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Публикация от Стильний (@vlad.ka_store)

Шорти-бермуди

Якщо ти шукаєш універсальні шорти, які підійдуть як для офісу, так і для повсякденних луків – зверни увагу на бермуди.

Аби створити цікавий ансамль у стили casual, поєднуй бермуди з блузами, трикотажними топами, а також із піджаками в тон.

 

 

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Публикация от Cintre ???? Showroom (@cintre_showroom)

 

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Мереживні шорти

Жіночні мереживні шортики виглядають ніжно і вишукано. Причому, найефектними є моделі спокійних, пастельних кольорів.

Шортики можуть бути як повністю зроблені з ажурної тканини, так і мати мереживний декор.

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Такі шорти додадуть твоєму образу легкості та невагомості.

Вони вдало поєднуються зі світлими майками і футболками з шовку та інших тонких тканин.

А от взуття ти можеш вибрати більш масивне – кеди або кросівки лише підкреслять твою ніжність та стрункість.

 

 

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Публикация от Одежда Обувь (@bazaarnsk)

 

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Публикация от Прямой Поставщик (@mir_optom)

Шкіряні шорти

Шкіряні шорти виглядають ультрамодно та зухвало. Вони ідеально підходять для впевнених у собі дівчат.

Довжину можеш обирати будь-яку – від ультраміні до подовжених шортів-бриджів.

Усе залежить від того, куди ти плануєш в них іти. Ну і від твоєї сміливості, звісно 🙂

 

 

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Публикация от Well, Hell (@wellhelloshop)

 

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Публикация от Куртки Из Питона (@pythonmoscow7775)

Джинсові шорти

Джинсові шорти – абсолютний must have для кожної модниці. Адже в них комфортно, не жарко, та й виглядають вони мегастильно.

Найбільш трендовими цього літа будуть фасони з бахромою, надрізами та потертостями.

Та головна умова – щоб шорти добре сиділи на фігурі.

 

 

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Публикация от (@style_by_apostyle)

 

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Публикация от Комиссионный магазин (@komissionka_for_youua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні топи та футболки 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди
13.06.2020 09:11



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